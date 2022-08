Iggy Azalea se rend sur Twitter pour annoncer que sa carrière dans la musique n’est pas terminée : “Je reviens”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Iggy Azalea sort de sa retraite. La chanteuse s’est rendue sur Twitter lundi pour partager qu’elle retournait dans l’industrie de la musique.

“Il y a un an, j’étais prêt à m’éloigner de la musique parce que j’en avais assez de l’énergie négative qu’elle attirait”, a déclaré le rappeur. tweeté. “Mais ce que j’ai appris, c’est que même quand je m’occupe de mes affaires, vous serez tous négatifs ET curieux. Donc, si je ne peux pas avoir la paix, vous non plus. Je reviens. Pleurez à ce sujet. ”

En 2021, Azalea a sorti son dernier album en date, “The End of an Era”. À l’époque, Azalea avait dit à ses fans qu’après la sortie de l’album, elle “prendrait quelques années pour se concentrer sur d’autres projets créatifs et sur des choses qui me passionnent et m’inspirent, au-delà de la musique”.

IGGY AZALEA LANCE L’ŒUVRE ‘LOLA’ ET SUPPRIME LES POSTES INSTAGRAM PRÉCÉDENTS

À ce jour, l’artiste populaire a sorti quatre albums studio. Son premier, “The New Classic”, est sorti en 2014 et comportait des chansons populaires comme “Walk The Line”, “Fancy” et “Black Widow”. “Reclassified” est sorti en 2014 et a présenté des collaborations avec des artistes tels que Jennifer Hudson, Charli XCX, Ellie Goulding” et Rita Ora. En 2019, elle a sorti “In My Defense” puis “End of an Era” en 2021.

IGGY AZALEA CHOQUÉE PAR LE FROMAGE GRILLÉ CHER: “JE SIGNALE CETTE CARTE VOLÉE”

Azalea a été nominée pour quatre Grammy Awards dans les catégories du meilleur nouvel artiste, du disque de l’année, du meilleur album de rap et de la meilleure performance de duo/groupe pop. Elle est également maman de son bébé Onyx avec son ex Playboi Carti.

Après avoir partagé la nouvelle de son retour, Azalea a tweeté le lendemain en disant : “Je ne parlerai pas de dates, de direction ou de quoi que ce soit, sachez simplement que cela se passe et qu’il y aura un budget.” Elle a également partagé sur Twitter qu’elle continuerait à tout publier via son propre label, Bad Dreams.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Même s’il n’y a pas eu beaucoup de détails sur la musique provenant d’Azalea, elle a clairement indiqué que la musique sortira dans un proche avenir.