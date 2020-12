Iggy Azalea a ravi les fans en partageant un rare aperçu de son bébé – mais pas avant de se rendre sur Twitter pour claquer son père, Playboi Carti.

La sensation du rap de 30 ans a qualifié le père de son fils de neuf mois, Onyx de « poubelle » pour avoir raté son premier Noël.

Malgré cela, le hit-maker Fancy a quand même réussi à partager des moments privilégiés avec son petit garçon.

Dans un geste rare, Iggy s’est rendu sur Instagram pour partager une sélection de clichés mère-fils pour célébrer la saison des fêtes.

La native d’Austalian peut être vue rayonnant d’une oreille à l’autre alors qu’elle câline Onyx dans ses bras.

«La seule personne qui peut me faire sourire quotidiennement avec des dents. Joyeux Noël à tous », a-t-elle sous-titré la photo saine.







(Image: INSTAGRAM)



Iggy a ensuite publié une deuxième photo d’un homme habillé en père Noël qui tenait Onyx alors que le couple était assis à côté d’un arbre de Noël éblouissant.

Une troisième photo a vu la chanteuse et artiste de rap tenant son fils alors qu’il jetait un adorable sourire effronté sur son visage.

«Un vieux mais un goodie. Je dois terminer la rangée! Désolé pour le spam », a écrit la fière maman.

La joyeuse séance photo survient après qu’Iggy soit allée sur Twitter pour critiquer son ex-petit ami Playboi.







(Image: INSTAGRAM)



Dans une diatribe vicieuse sur les réseaux sociaux, la star a affirmé que son bébé avait choisi de faire la fête avec « une maîtresse » qui avait apparemment rompu leur relation au lieu de passer Noël avec leur fils.

Selon les rapports, Playboi a décidé de changer de plan à la dernière minute et a organisé une soirée de sortie pour son nouvel album, Whole Lotta Red.

« Je ne déciderais jamais de faire quelque chose de mon plein gré qui signifierait manquer un moment important avec mon fils et si vous le faites, vous êtes une poubelle », a tweeté Iggy.







(Image: INSTAGRAM)



«Dommage que vous ayez sorti un album mais que vous ne puissiez même pas venir à Noël avec votre propre fils.

«Imagine que tu ne fasses pas voler ta famille à Noël, mais tu as la fille que tu as trompée pendant toute ma grossesse à ta soirée d’album et comme par magie, mon fils et moi ne pouvons plus venir pour Noël?

Elle a poursuivi: « Cet homme a eu des vacances en famille prévues il y a 48 heures et j’espère que ce message vous parviendra, ma fille.







(Image: WireImage)



«Bien que tu t’es caché dans tout un placard de ma gouvernante, donc ce n’est pas comme si tu avais de la dignité je suppose.

«Pour clarifier cet homme était littéralement chez moi hier soir en me disant qu’il m’aime.

« Donc, ce n’est pas vraiment moi qui suis amer, c’est moi qui ne me dérobe pas avec une merde insignifiante qui arrive aux dépens de mon fils. »