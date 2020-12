C’est un Noël doux-amer pour Iggy Azalea, qui célèbre les vacances en tant que mère célibataire et en a passé une partie à critiquer son ex et à l’accuser de tricherie.

Vendredi, jour de Noël, la rappeuse de 30 ans a partagé de rares photos de son fils de 9 mois Onyx sur sa page Instagram, l’écriture, « La seule personne qui peut me faire sourire avec des dents tous les jours. Joyeux Noël à tous! »

Sur une photo, Iggy tient le garçon agité au milieu d’une toile de fond de sacs-cadeaux et de sacs à main, dont au moins un de Louis Vuitton. Le rappeur a également posté une photo d’un homme habillé en Père Noël tenant Onyx assis à côté d’un arbre de Noël et une autre photo la montrant tenant son fils, écrivant: « Un vieux mais un goodie. Je dois compléter la rangée! Désolé pour le spam. »

La rappeuse a confirmé en juin qu’elle avait accueilli son fils, son premier enfant, dont le père est son ex-petit ami Playboi Carti, 24. Iggy a partagé une photo d’Onyx pour la première fois en octobre, tout en confirmant qu’elle n’était «pas en couple» et qu’elle élevait le garçon seule.

Alors que son flux Instagram était dominé par de nouvelles photos de son fils, a passé du temps sur Twitter pendant les vacances à claquer Playboi Carti.

« Dommage que vous ayez sorti un album mais que vous ne pouvez même pas venir à Noël avec votre propre fils, » Iggy tweeté la veille de Noël. « Imagine pas voler votre famille à Noël mais vous avez la fille que vous avez trompée toute ma grossesse lors de votre soirée d’album et comme par magie, mon fils et moi ne pouvons plus venir pour Noël? POUBELLE. »

Playboi Carti, dont le deuxième album Whole Lotta Rouge abandonné la veille de Noël, n’a pas répondu publiquement aux remarques d’Iggy.