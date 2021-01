Iggy Azalea a partagé une collection de clichés mignons de son magnifique fils Onyx tout en réfléchissant à la rapidité avec laquelle le temps passe.

L’artiste australienne de 30 ans se sentait nostalgique en dévoilant plusieurs photos inédites prises de sa grossesse et de son petit garçon en 2020.

Dans le post qu’Iggy a partagé avec ses 14,4 millions d’abonnés sur Instagram, la bombe blonde a profité de plusieurs moments tendres avec son mignon petit.

Parmi la collection, il y avait beaucoup de photos intimes Polaroid où Iggy berçait tendrement son petit paquet de joie.

Un autre cliché dans le post comprenait un selfie qu'Iggy avait pris quand elle était enceinte.











Parallèlement à ce joli message, l’artiste Fancy a également écrit un message touchant en réfléchissant à la vitesse à laquelle son fils grandit.

« Photo dump // maman et onyx 2020. Je ne peux vraiment pas croire à quelle vitesse le temps passe vite, il ressemble à un tout-petit de nos jours! » Iggy a écrit.

Elle a ajouté: « Hier encore, tu étais une petite boule dans mes bras. Je t’aime toujours, de toutes les manières. »

L’été dernier, Iggy a confirmé qu’elle avait donné naissance à un petit garçon avec son partenaire de l’époque, le petit ami du rappeur Playboi Carti.



















À l’époque, elle a réfléchi à ses inquiétudes concernant le fait de révéler au monde qu’elle était devenue maman pour la première fois.

Elle écrivait à l’époque: « J’ai un fils. J’attendais toujours le bon moment pour dire quelque chose, mais j’ai l’impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je serai toujours anxieuse de partager des nouvelles avec ce géant. le monde. »

Cependant, des mois après avoir confirmé qu’elle était devenue maman, la rappeuse a également révélé qu’elle s’était séparée de Playboi Carti.



















Depuis lors, Azalea a critiqué son ancienne partenaire comme étant « manipulatrice » et l’a accusé d’avoir triché tout au long de sa grossesse.

Iggy a déclaré que Playboi m’avait « manipulé via mon propre enfant et a eu un accès complet à son enfant depuis sa naissance ».

La maman d’un enfant s’est ensuite adressée à deux femmes avec qui elle pense que Playboi l’a trompée.

