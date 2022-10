Iggy Azalea donne une performance à la mi-temps et applaudit au critique – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Brandon Nagy/Shutterstock

Iggy Azalée a interprété sa chanson à succès “Fancy” lors de la mi-temps du match des Raiders de Las Vegas et des Texans de Houston le 23 octobre. La performance a incité le journaliste des Raiders, Roseau Tashanà tweeter, “La combinaison du stade Allegiant essayant de faire de BBQ et d’Iggy Azalea un spectacle à la mi-temps va me déprimer.” Le lendemain, Iggy a eu vent du tweet et a répondu sur le des médias sociaux site avec un message qui lui est propre. “Si vous pensez que vous êtes déprimé maintenant, je vous épargnerai les larmes que vous pleureriez en sachant quel était mon chèque de paie pour venir secouer un peu **”, a-t-elle écrit.

Plus à propos Iggy Azalée

Si tu penses que tu es déprimé maintenant je t’épargne les larmes que tu pleurerais en sachant quel était mon chèque de paie pour venir secouer un p’tit cul. https://t.co/0oExq3LIB2 — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 24 octobre 2022

Tashan ne pouvait pas blâmer Iggy pour son applaudissement, et il a répondu avec un GIF d’un basketteur haussant les épaules sur la touche, lui donnant apparemment des accessoires pour sa réponse. Iggy alors écrit de retour à Tashan avec un GIF d’un chien triste avec le mot “SORRY” écrit au centre.

Heureusement, il n’y a pas de vrai boeuf entre les deux. Lorsqu’un article est sorti sur la tension apparente entre les deux, Iggy a répondu pour expliquer ce qui se passait réellement. “Il a fait une blague et j’ai fait une blague”, a-t-elle tweeté. “Ce n’est vraiment pas sérieux du tout, alors détendez-vous, votre drame se montre et il est trop petit pour être glissé dans votre ceinture.”

Iggy avait l’air incroyable pour sa performance à la mi-temps, portant un body Raider pour encourager l’équipe locale. “J’ai passé une journée incroyable à Vegas aujourd’hui !” elle tweeté apres le jeu. « La première fois que je voyais un match de football en direct, ils ont gagné ! Merci les Raiders et leurs fans, tout le monde autour de la scène m’a vraiment excité et j’ai apprécié comme vous ne le saurez jamais parce que j’étais très, très nerveux !

