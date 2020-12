Iggy Azalea dit qu’elle donne Playboi Carti une autre chance de «bien faire» avec leur bébé Onyx, après l’avoir critiqué pour ne pas avoir passé les vacances avec lui et pour l’avoir prétendument trompée.

Le dimanche 27 décembre, la rappeuse « Fancy », 30 ans, a également donné plus de détails sur leur rupture, qu’elle a annoncée pour la première fois l’année dernière, et a accusé son ex de la manipuler. Playboi, 24 ans, n’a répondu à aucune de ses accusations publiques à son sujet.

« J’ai parlé à mon bd et aussi f-ked que cette merde a été … c’était pour le mieux parce que maintenant s-ts aéré et va changer pour le mieux avec mon fils, » Iggy tweeté. «C’est tout ce que je voulais.

Après qu’un fan a exhorté le rappeur à ne pas « retomber dans son piège », Iggy a précisé qu’elle et Playboi n’avaient pas réconcilié leur relation, répondre, « Fille, j’ai dit qu’il était responsable et nous lui donnons une chance de faire le bien par son fils – Pas une chance de faire le bien par moi, il n’y a pas de retour sur ça! »

« Nous avons fait », at-elle ajouté. « Pour toujours. Jamais. Everrrr. Jamais jamais. Encore une fois. Non. Non. F – k non. »