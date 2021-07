Iggy Azalea dit qu’elle a « personnellement été témoin » de « l’abus de la pop star » par le père de Britney Spears, Jamie, et qu’elle a forcé » l’Australien à signer un NDA

IGGY Azalea a affirmé avoir « personnellement été témoin » des « abus » du père de Britney Spears, Jamie, envers la pop star.

La femme de 31 ans a ajouté qu’elle avait été « forcée » de signer un NDA alors qu’elle travaillait avec Britney en 2015.

Getty

Iggy a affirmé qu’elle avait vu « l’abus » de Britney par Jamie[/caption]

Getty – Contributeur

Les deux ont déjà collaboré ensemble sur la chanson Pretty Girls de 2015[/caption]

Britney, 39, et Iggy déjà collaboré ensemble sur la chanson Pretty Girls.

Le rappeur s’est rendu sur Twitter mercredi soir pour porter plainte contre le père de Britney, qui contrôle légalement le chanteur depuis 13 ans.

Iggy était aux côtés de Britney dans un long message sous-titré #FreeBritney, écrivant: « C’est la décence humaine fondamentale de retirer au moins une personne que Britney a identifiée comme abusive de sa vie. Cela devrait être illégal.

Tout en réfléchissant à leur collaboration, Iggy a poursuivi: « Pendant le temps que nous avons travaillé ensemble en 2015, j’ai personnellement été témoin du même comportement que Britney a détaillé à propos de son père la semaine dernière et je veux juste la soutenir et dire au monde que: elle est pas d’exagération ou de mensonge.

«Je l’ai vue restreinte aux choses les plus bizarres et les plus insignifiantes: comme le nombre de sodas qu’elle était autorisée à boire. Pourquoi est-ce même nécessaire ?

Twitter/Iggy Azalea

Iggy a défendu Britney dans un long post sur Twitter[/caption]

Twitter/Iggy Azalea

Elle a dit que Britney ne devrait « pas être forcée de coexister » avec son père[/caption]

‘Son père a commodément attendu jusqu’à littéralement quelques instants avant notre [Billboard Music Awards] performance quand j’étais dans les coulisses dans la loge et m’a dit que si je ne signais pas un NDA, il ne me permettrait pas de monter sur scène.

« La façon dont il s’est efforcé de me faire signer un contrat ressemblait à la tactique dont Britney a parlé la semaine dernière à son sujet Las Vegas spectacle.

« Jamie Spears a l’habitude de faire signer des documents aux gens sous la contrainte, semble-t-il, et Britney Spears ne devrait pas être forcée de coexister avec cet homme lorsqu’elle a clairement indiqué que cela avait un impact négatif sur sa santé mentale. »

Elle a conclu: « Ce n’est pas bien du tout. »

Il a été rapporté plus tôt mercredi que le chanteur Le juge a REFUSÉ la demande de la pop star de retirer Jamie en tant que conservateur de sa succession.

Rex

Iggy a affirmé qu’elle n’était pas autorisée sur scène sans signer un NDA[/caption]

Nouvelles de l’éclaboussure

Elle a dit que ce qui arrivait à Britney n’était « pas bien du tout »[/caption]

Le mouvement de la bombe de la cour est venu après le témoignage choquant de la semaine dernière lequel Britney a affirmé que la tutelle était si « abusive », qu’elle voulait « poursuivre sa famille ».

Le chanteur a officiellement demandé de mettre fin Jamiel’implication de la tutelle plus tôt cette semaine, bien que TMZ a rapporté que le juge a nié ses souhaits.

Selon le média, un juge a décidé que Jamie resterait son co-conservateur « au moins pour le moment ».

Getty

Un juge a récemment rejeté la demande de Britney de révoquer Jamie en tant que conservateur[/caption]

PA

Elle s’est prononcée contre son père au tribunal la semaine dernière[/caption]

L’avocat de Britney, Sam Ingham, voulait que Jamie soit remplacée par Bessemer Trust – une société tierce qui serait le seul conservateur de sa succession – mais le juge a rejeté la demande.

L’équipe juridique de la star aurait d’abord demandé la destitution de Jamie de la tutelle en novembre, mais ils lui ont également été refusés à l’époque.

Britney a fait un certain nombre de déclarations choquantes au cours de son audience au tribunal virtuel la semaine dernière, y compris qu’elle n’a pas le droit de se marier et de retirer son stérilet pour pouvoir avoir un autre bébé.

Getty

Britney a qualifié sa famille d' »abusive » lors de l’audience de la semaine dernière[/caption]





La chanteuse de Toxic a affirmé que son restaurateur « ne la laisserait pas faire ».

Elle a déclaré au tribunal : « Je veux me marier et avoir un bébé.

« Je voulais retirer le DIU et avoir un bébé, mais le conservateur ne me laisse pas faire parce qu’ils ne veulent pas que j’aie un bébé.

Getty

Elle a également menacé de « poursuivre » sa famille[/caption]