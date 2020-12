Iggy Azalea a lancé une autre diatribe contre son ex petit ami Playboi Carti après l’avoir accusé de l’avoir trompée.

Elle qualifie le rappeur de 24 ans de « manipulateur » et l’accuse d’utiliser leur fils Onyx, âgé de cinq mois, comme un « pion » dans leur relation.

La chanteuse Fancy, 30 ans, avait précédemment affirmé que son bébé papa avait choisi de faire la fête avec « une maîtresse » au lieu d’être là pour le premier Noël d’Onyx la semaine dernière.

Dans une nouvelle série de messages publiés sur son compte Instagram ce week-end, elle a décidé de le critiquer à nouveau.

« Un bébé n’est pas un pion !! Dois-je continuer? » dit son premier message.







(Image: Instagram)







(Image: thenewclassic / Instagram)



Elle a ajouté: « C’est le mensonge sans raison qui me dérange. »

Iggy a déclaré que Playboi m’avait « manipulé via mon propre enfant et a eu un accès complet à son enfant depuis sa naissance ».

La maman d’un enfant s’est ensuite adressée à deux femmes avec qui elle pense que Playboi l’a trompée.

Elle a poursuivi: «Vous étiez déjà tous les deux dans le mélange en décembre alors que j’étais enceinte de cinq mois et vous saviez très bien que cet homme avait une petite amie à part entière, vivait dans une maison avec elle et allait avoir un garçon.







(Image: Instagram)



« Vous le saviez tous les deux. »

Iggy les a également accusés d’avoir divulgué ses nouvelles de grossesse aux médias avant de l’annoncer.

Elle a dit: « S’il vous plaît, arrêtez de mentir f ** king en essayant d’effacer votre nom comme si cette merde était casher et que vous ne connaissiez pas de putain de meilleur parce que je continuerai à tirer des reçus. »

Cela vient après qu’Iggy a affirmé que Playboi avait décidé de changer ses plans de Noël à la dernière minute et a organisé une soirée de sortie pour son nouvel album, Whole Lotta Red.







(Image: Instagram)



Iggy a tweeté: « Je ne déciderais jamais de faire quelque chose de mon plein gré qui signifierait rater un moment important avec mon fils et si vous le faites, vous êtes une poubelle. »

«Dommage que vous ayez sorti un album mais que vous ne puissiez même pas venir à Noël avec votre propre fils.

«Imagine que tu ne fasses pas voler ta famille à Noël, mais tu as la fille que tu as trompée pendant toute ma grossesse lors de la soirée de ton album et comme par magie, mon fils et moi ne pouvons plus venir pour Noël? TRASH.







(Image: Instagram)



Elle a poursuivi: «Cet homme a eu des vacances en famille prévues il y a 48 heures et j’espère que ce message vous parviendra, ma fille.

«Bien que tu t’es caché dans tout un placard de ma femme de ménage, donc ce n’est pas comme si tu avais une quelconque dignité je suppose.

«Pour clarifier cet homme était littéralement chez moi hier soir en me disant qu’il m’aime.

«Donc, ce n’est pas vraiment moi qui suis amer, c’est moi qui ne me dérobe pas avec une merde insignifiante qui arrive aux dépens de mon fils.