Iggy Azalea affirme que les autorités saoudiennes ont interrompu son concert après un dysfonctionnement de sa garde-robe

La rappeuse australienne Iggy Azalea a souffert d’un dysfonctionnement dans sa garde-robe lors d’un concert en Arabie Saoudite, ce qui, selon elle, l’a amenée à mettre fin au concert plus tôt que prévu.

Après le concert de vendredi soir, Azalea, 33 ans, s’est adressée aux réseaux sociaux pour s’excuser auprès de ses fans pour l’incident du concert.

« Arabie Saoudite, s’il vous plaît, sachez que tout le monde à l’émission de ce soir… JE T’AIME !!! Et je suis tellement désolée de ne pas avoir eu le droit de terminer mon émission », a-t-elle commencé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Ce n’est pas la faute du promoteur qui a organisé le spectacle, alors montrez-leur de la gentillesse parce que ce sont des gens extraordinaires et nous voulions tous continuer mais nous n’avons pas été autorisés par les autorités à cause de mon pantalon fendu. »

La rappeuse « Fancy » a également partagé un clip vidéo d’un dysfonctionnement de sa garde-robe sur Instagram, où l’on voit son pantalon en cuir se déchirer alors qu’elle plie les genoux pendant sa performance.

Une caméra qui enregistrait depuis le côté de la scène montrait Azalea l’air surprise et secouant la tête après que son pantalon se soit fendu. Il semblerait qu’elle indiquait à un membre de l’équipage de venir l’aider.

La photo suivante montrait son pantalon détruit par terre à côté d’un sac d’accessoires pour cheveux.

« … ce n’était pas ce que j’avais prévu pour la série mais c’est un souvenir que j’aurai pour toujours et qui m’a finalement montré à quel point les gens peuvent être gentils, aimants et solidaires pendant que vous vivez un moment aussi embarrassant », a-t-elle ajouté sur Instagram.

Pendant ce temps, sur X, une fan a demandé pourquoi elle n’avait pas le droit de « simplement changer de pantalon » après le dysfonctionnement de sa garde-robe.

Azalea a répondu : « Je l’ai fait, mais j’ai aussi dit : « Les dames font du bruit, c’est un monde de femmes ! » Et apparemment, cela a poussé les autorités à bout. Mdr. »

La controverse sur le concert survient après qu’Azalea ait sorti son nouveau single , « Money Come », après une pause musicale de près de deux ans.

En août dernier, la rappeuse « Work » a annoncé qu’elle sortait de sa retraite et retournait dans l’industrie musicale.

« Il y a un an, j’étais prêt à m’éloigner de la musique parce que j’en avais marre de l’énergie négative qu’elle attirait », a tweeté le rappeur. « Mais ce que j’ai appris, c’est que même lorsque je m’occupe de mes affaires, vous serez tous négatifs ET curieux. Donc si je ne peux pas avoir la paix, vous non plus. Je reviens. Pleurez à ce sujet. «

La lauréate d’un Grammy Award est également maman d’un enfant avec son fils Onyx avec son ex Playboi Carti.