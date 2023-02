Iger est sur la bonne voie pour ramener la magie à Disney

Le PDG de Walt Disney (DIS), Bob Iger, a ravi les investisseurs comme nous en présentant cette semaine un plan de restructuration complet, faisant initialement monter en flèche les actions du géant du divertissement. Mais vient maintenant la partie la plus difficile : exécuter des réductions de coûts ambitieuses et générer des bénéfices recherchés depuis longtemps dans l’unité de streaming assiégée de Disney. Peu de temps après l’annonce par Disney d’un dépassement des bénéfices du premier trimestre fiscal mercredi, Iger a présenté une stratégie de réorganisation et de restructuration qui comprend une réduction de 5,5 milliards de dollars des coûts et la suppression de 7 000 emplois. Ces mesures difficiles devraient finalement rendre la capacité bénéficiaire de Disney beaucoup plus forte dans les années à venir. L’action Disney, qui est en hausse de plus de 26% depuis le début de l’année, a grimpé de plus de 5% aux nouvelles avant d’abandonner ces gains jeudi après-midi au milieu d’un recul plus large des marchés boursiers. “Pour que nous soyons plus rentables en tant qu’entreprise dans ce secteur, nous devons réduire nos dépenses”, a déclaré Iger dans une interview à CNBC jeudi. “Nous avons l’occasion d’examiner ce qu’il nous en coûte pour tout produire.” Iger a réitéré jeudi son engagement à endiguer les pertes dans les opérations directes aux consommateurs de Disney – qui incluent les plateformes de streaming Disney +, Hulu et ESPN + – grâce à une réduction des dépenses, tout en maintenant un contenu de qualité. “Maintenant que nous nous concentrons encore plus sur la rentabilité, nous devons être plus exigeants quant à ce à quoi nous disons oui”, a déclaré Iger. Et, a-t-il ajouté, cela signifie “dire non aux choses qui n’apportent pas de valeur et dire oui aux choses qui en apportent”. Disney a affirmé mercredi que Disney + commencerait à générer des bénéfices d’ici l’exercice 2024. Pendant ce temps, l’investisseur activiste Nelson Peltz de Trian Partners, qui avait mené une bataille par procuration pour obtenir un siège au conseil d’administration de Disney, a déclaré à CNBC jeudi qu’il était satisfait du leadership d’Iger autour de des réductions de coûts et a déclaré que “la bataille par procuration est terminée”. Le conseil d’administration de Disney en novembre a expulsé Bob Chapek, alors PDG, au milieu de pertes de streaming lamentables, tout en renommant Iger au poste le plus élevé. Iger, qui a précédemment occupé le poste de PDG de Disney pendant 15 ans avant de démissionner en 2020, a de solides antécédents en matière de bénéfices au sein de l’entreprise. Le club prend Iger “a écouté tout ce qui devait être fait et a bouleversé tout ce qui, selon lui, était dans la voie d’une grande rentabilité”, a déclaré Jim Cramer jeudi. “Le titre va continuer sur cette voie s’il continue à s’exécuter”, a-t-il ajouté. Les solides résultats de Disney mercredi ont une fois de plus montré qu’Iger est la bonne personne pour le poste. Il a montré qu’il tenait vraiment à réparer les torts de son prédécesseur en prenant des décisions difficiles comme des licenciements pour se concentrer sur la rentabilité et la croissance durable. Nous avons également été intrigués par la façon dont Iger souhaite que Disney revienne à ce qu’il fait de mieux en s’appuyant sur ses franchises existantes et en se concentrant moins sur le divertissement général. Nous sommes heureux que Peltz ait remporté la victoire et déclaré sa bataille par procuration terminée, car cela permet à la direction de se concentrer sur l’exécution sans la distraction d’un militant. Mais alors que les actions Disney ont fait un retour en force depuis le retour d’Iger en tant que PDG, la société doit maintenant mettre en œuvre son plan. Un trimestre positif ne résout pas les vents contraires auxquels les médias traditionnels sont toujours confrontés. Disney est toujours en transition vers le direct au consommateur, un domaine sur lequel de nombreux grands acteurs des médias se concentrent alors que la télévision linéaire décline régulièrement et que les consommateurs recherchent des options de divertissement à la carte. En fin de compte, nous pensons qu’Iger ramènera la magie à Disney – et nous réitérons notre note 1 sur le titre, ce qui signifie que nous achèterions des actions de Disney ici. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

