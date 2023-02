Iger de Disney revient sur une scène familière, mais avec des défis différents

Lorsqu’il s’agit de déclarer les résultats trimestriels, Robert A. Iger est un vieux pro. Il l’a fait 58 fois en tant que directeur général de Disney. Mais le prochain, prévu mercredi, l’obligera à donner une performance pour les âges de l’entreprise. “Ce doit être une journée percutante, significative, qui donne le ton et qui change l’agenda”, a déclaré Michael Nathanson, analyste chez SVB MoffettNathanson qui suit Disney depuis 18 ans. Une autre analyste chevronnée de Disney, Jessica Reif Ehrlich de BofA Securities, a accepté. “Je ne sais pas si nous allons voir des réponses à tout, mais le message global d’Iger va être critique”, a-t-elle déclaré. Donc, pas de pression. Mercredi, M. Iger affrontera publiquement Wall Street et Hollywood pour la première fois depuis qu’il est sorti de sa retraite pour reprendre les rênes d’un Disney profondément troublé. Fin novembre, le conseil d’administration de Disney a limogé Bob Chapek en tant que directeur général et réembauché M. Iger, 71 ans, qui a dirigé l’entreprise de fin 2005 à début 2020. Il est également aux prises avec Nelson Peltz, le raider d’entreprise devenu investisseur activiste. M. Peltz, 80 ans, dont Trian Partners a amassé environ 1 milliard de dollars en actions Disney et se bat pour un siège au conseil d’administration pour lui-même ou son fils, souhaite que la plus grande société de divertissement au monde réorganise son activité de streaming, se recentre sur la croissance des bénéfices, réduise les coûts, rétablir son dividende et faire un bien meilleur travail de planification de la relève.

La plupart de ces choses étaient en mouvement chez Disney avant que M. Peltz ne commence sa bataille par procuration, et les analystes s’attendent à ce que M. Iger fournisse des mises à jour sur au moins certains fronts mercredi. Tensions de travail : Les syndicats qui représentent environ 32 000 travailleurs à temps plein à Disney World ont déclaré que les membres avaient voté à une écrasante majorité pour rejeter l’offre de l’entreprise pour un nouveau contrat de cinq ans.

Fermeture de Splash Mountain : Alors que Disney prend des mesures pour effacer l’histoire raciste du manège de Walt Disney World, certains prétendent vendre de l’eau de l’attraction en ligne.

Retour au bureau : À partir du 1er mars, la Walt Disney Company exigera que les employés se présentent au bureau quatre jours par semaine, une politique relativement stricte chez les grandes entreprises.

Politiques de prix : Après des plaintes de visiteurs concernant les coûts de ses parcs à thème nationaux, Disney a révisé les politiques relatives à la billetterie, au parking de l’hôtel, aux photos de manèges et aux laissez-passer annuels. Comment les pipelines de contenu vers les services de streaming de Disney (Disney+, Hulu et Disney+) vont-ils être gérés ? À 6 h 30 le premier jour de son retour, M. Iger a évincé le plus haut responsable du streaming de Disney et a ordonné une restructuration d’une restructuration que M. Chapek avait mise en place. Depuis des mois, Disney parle de réduction des coûts et licenciements. Où sont-elles? “Cela ne peut pas traîner”, a déclaré Mme Ehrlich. “Ce n’est pas bon pour le moral de l’entreprise.” (En parlant de moral, certains employés de Disney ont fait circuler une pétition pour protester contre la décision de M. Iger le mois dernier d’exiger que tout le monde se présente au bureau quatre jours par semaine.) Les actionnaires s’inquiètent de plus en plus du déclin de l’activité télévisuelle traditionnelle de Disney, qui comprend ABC et 15 réseaux câblés, menés par ESPN, Disney Channel, FX, Freeform et National Geographic. Le portefeuille de câbles de Disney a mieux résisté que ceux appartenant à certaines sociétés concurrentes (notamment NBCUniversal), mais les Américains ont coupé le câble à un rythme alarmant – le nombre total de connexions a diminué d’un record de 6,2 % d’octobre à décembre. “Nous avons besoin d’une vision honnête et appropriée de l’avenir de l’activité télévisuelle de Disney”, a déclaré M. Nathanson. « Y a-t-il un changement d’actif ? Les dépenses changent-elles ? Sous Chapek, le message n’a jamais été très clair.