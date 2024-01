Igad : le Soudan quitte le bloc régional suite à sa tentative de mettre fin à la guerre

il y a 2 heures

L’Igad tente de mettre fin à la guerre qui dure depuis neuf mois entre l’armée soudanaise et le groupe paramilitaire rival, les Forces de soutien rapide (RSF).

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) a été fondée en 1996 et est composée de huit États : le Kenya, l’Ouganda, Djibouti, l’Éthiopie, l’Érythrée, le Soudan et la Somalie.

Sa vision actuelle est de transformer l’Afrique du Nord-Est en une économie à revenu intermédiaire supérieur et un « phare continental de paix, de stabilité et de sécurité régionales d’ici 2050 ».

L’Igad a été fortement impliqué dans le processus de paix de 2005 qui a mis fin à une guerre distincte de 22 ans au Soudan et le bloc a également supervisé l’installation d’un gouvernement de transition en 2004, pendant une guerre civile en Somalie. Les forces militaires de l’Igad ont également été un précurseur de la mission de l’Union africaine qui lutte actuellement contre l’insécurité en Somalie.

Des combats ont éclaté en avril dernier après une dispute entre le général Dagalo et le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l’armée soudanaise.

Depuis lors, l’armée a du mal à contrôler de grandes parties du pays, perdant une grande partie de la capitale Khartoum et de la région occidentale du Darfour au profit des RSF.

Selon l’agence de presse française AFP, l’Igad a réitéré jeudi son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel” au Soudan.

Dans une déclaration finale après la clôture du sommet, l’Igad a également déclaré que l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les RSF devraient se rencontrer face à face d’ici deux semaines, a rapporté l’AFP.

Samedi, le ministère est allé plus loin, déclarant qu’il suspendait son adhésion à l’Igad en raison de la déclaration finale du bloc, selon des informations.

Selon les Nations Unies, la guerre a contraint plus de sept millions de personnes à fuir leurs foyers vers des endroits plus sûrs à l’intérieur et à l’extérieur du Soudan.