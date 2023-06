Iga Swiatek vise le 3e titre, Karolina Muchova est prête à gâcher la fête

Roland-Garros en titre Iga Swiatek tentera de devenir la première femme à défendre avec succès le titre à Paris en 16 ans samedi lorsqu’elle affrontera la finaliste surprise Karolina Muchova.

La numéro un mondiale Swiatek vise une troisième couronne de Roland Garros en quatre ans et un quatrième titre du Grand Chelem après sa victoire à l’US Open 2022.

Justine Henin a été la dernière femme à remporter des titres consécutifs à Roland-Garros lorsqu’elle a remporté son troisième d’affilée et sa quatrième au total en 2007.

Swiatek, 22 ans, n’a pas encore perdu de set dans ce tournoi mais se méfiera de son adversaire tchèque qui a éliminé la deuxième tête de série Aryna Sabalenka en demi-finale après s’être remise de 2-5 et d’une balle de match dans le dernier set.

La victoire de Swiatek dans les quatre derniers contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, associée à la défaite atroce de Sabalenka, a permis au Polonais de rester numéro un avant la partie sur gazon de la saison.

Elle est la plus jeune femme depuis Monica Seles au début des années 1990 à atteindre trois finales de Roland-Garros, tandis que la numéro 43 mondiale Muchova est la quatrième joueuse la moins bien classée à atteindre le match phare ici.

Swiatek, alors âgée de seulement 19 ans, était classée 54e lorsqu’elle a soulevé le trophée en 2020 – trois ans après le triomphe choc de Jelena Ostapenko. La compatriote de Muchova, Reata Tomanova, a été finaliste en 1976.

Il est encore tôt dans sa carrière, mais Swiatek commence à établir une domination à Roland Garros, mieux associée à Rafael Nadal, le record de 14 fois champion de Roland-Garros.

« Rafa, ce qu’il a fait et ce qu’il fait encore, c’est assez incroyable », a déclaré Swiatek. « Je n’ai jamais pensé que ce serait possible pour moi.

« C’était donc totalement hors de ma portée, si je peux dire ça. Et pourtant il a si bien joué pendant tant d’années, je ne sais pas si ce sera possible pour moi. »

Seles et Naomi Osaka sont les seules femmes à avoir remporté chacune de leurs quatre premières finales du Grand Chelem.

Avec une fiche de 27-2 à Roland Garros, Swiatek sera la grande favorite, mais Muchova a remporté les cinq matches de sa carrière contre des joueuses du top trois, dont quatre en Grand Chelem.

« C’est bien. Je ne connaissais même pas cette statistique. Cela me montre simplement que je peux jouer contre eux », a déclaré la joueuse de 26 ans qui tente de devenir la première femme à battre les numéros un et deux mondiaux en Grand Chelem depuis Svetlana Kuznetsova à Roland-Garros en 2009.

Les « nombreux bas » de Muchova

Autrefois une joueuse du top 20, Muchova, en proie à des blessures, a été mise à l’écart par un problème abdominal pendant sept mois en 2021 alors qu’elle terminait l’Open de France de l’année dernière en fauteuil roulant après avoir subi une blessure à la cheville.

Seulement en septembre dernier, son classement était en dehors du top 200.

« Il y a eu de nombreux moments, de nombreux creux, je dirais, d’une blessure à l’autre », a déclaré Muchova.

« Bien sûr, quand j’ai raté l’Open d’Australie l’année dernière, et que j’étais dans un très mauvais état de santé, je travaillais beaucoup pour essayer de revenir.

« Certains médecins m’ont dit que tu ne ferais peut-être plus de sport. Mais j’ai toujours gardé ça plutôt positif dans mon esprit et j’ai essayé de travailler et de faire tous les exercices pour pouvoir revenir. »

Ce sera le cinquième Open de France consécutif avec un premier finaliste du Grand Chelem et seulement la deuxième fois que Swiatek affrontera Muchova.

Leur seule rencontre précédente a eu lieu à Prague en 2019 lorsque Muchova a gagné en trois sets contre Swiatek, qui avait réussi les qualifications pour atteindre le tableau principal.

« J’aime vraiment son jeu, honnêtement. Je la respecte vraiment et je me sens comme une joueuse qui peut tout faire », a déclaré Swiatek.

« Elle a un super toucher. Elle peut également accélérer le jeu. Elle joue avec ce genre de liberté dans ses mouvements. Et elle a une super technique. »

Swiatek s’est hissée au sommet du sport depuis sa percée en 2020 à Paris. Pour Muchova, cela a été un tour de montagnes russes, mais le voyage difficile lui fait savourer le moment d’autant plus.

«Avant, ce n’était pas facile. C’est en fait ce qui me fait encore plus apprécier ce résultat maintenant, car je sais ce que j’ai vécu dans le passé », a déclaré Muchova après avoir battu Sabalenka.

« Etre maintenant en finale du Grand Chelem, c’est à coup sûr mon rêve. Je suis super, super content d’être ici. »

« C’est tout le temps des hauts et des bas dans la vie. Maintenant, je profite du fait que je suis sur la partie supérieure maintenant. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)