Iga Swiatek Undone par ‘Fastest Balls Ever’ de Danielle Collins

Iga Swiatek a déclaré qu’elle s’était heurtée aux balles les plus rapides qu’elle ait jamais affrontées après avoir été expulsée du terrain par la puissance brute de Danielle Collins pour manquer une finale de l’Open d’Australie jeudi.

La septième tête de série polonaise a été submergée par l’Américaine 6-4, 6-1 dans les quatre derniers et a déclaré qu’il était difficile de savoir comment gérer son tir implacable.

« J’étais préparée à ce qu’elle joue un jeu agressif, mais je pense que c’était la balle la plus rapide contre laquelle j’ai jamais joué dans un match », a-t-elle déclaré.

« Bien sûr, dans les entraînements, j’ai peut-être atteint la même vitesse, mais dans les matchs, c’est différent parce que les joueurs ne veulent pas, vous savez, prendre autant de risques.

«Mais il lui semblait que ce n’était même pas risqué parce qu’elle jouait avec contrôle. Je suis donc impressionné et j’ai un immense respect pour elle parce qu’elle joue un grand match. »

Malgré la défaite décevante, Swiatek a fait preuve de caractère en se qualifiant pour les quatre derniers et a déclaré qu’elle n’avait aucun regret de son passage à Melbourne Park, où elle a disputé sa première demi-finale en dehors de l’Open de France qu’elle a remporté en 2020.

Au cours de sa course au titre de Roland Garros à seulement 17 ans, elle n’a pas perdu un set, mais est revenue deux fois d’un set à Melbourne – contre la vétéran estonienne Kaia Kanepi et la Roumaine Sorana Cirstea.

C’est la première fois de sa courte carrière que la Polonaise remporte des matchs consécutifs après avoir perdu le premier set, prouvant que son combat est tout aussi redoutable que son coup droit.

Elle a également démontré sa constance en faisant la deuxième semaine d’un sixième Grand Chelem consécutif et a déclaré que la leçon clé qu’elle a retenue était que « je n’ai pas besoin de jouer un tennis parfait pour gagner des matchs, même sur des courts durs ».

« C’est mon meilleur résultat sur terrain dur en plus d’avoir gagné Adélaïde. Je veux dire, je ne sais pas si gagner Adélaïde est mieux que la demi-finale d’un Open d’Australie », a-t-elle déclaré, faisant référence au titre d’Adélaïde qu’elle a remporté l’année dernière.

« C’est donc positif, car j’ai toujours voulu m’améliorer sur les terrains durs.

« J’aime le fait d’avoir gagné contre Sorana et Kaia mentalement et physiquement, et j’ai donné mon cœur sur le court, donc c’est génial.

« Je suis assez content de pouvoir aussi jouer de façon agressive et d’être prêt sur des surfaces rapides. Peut-être que je ne l’étais pas aujourd’hui, mais d’habitude. »

Malgré la défaite, Swiatek devrait passer à la quatrième place du classement mondial lors de sa sortie la semaine prochaine.

