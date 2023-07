Iga Swiatek se débarrasse de la maladie et Zhu Lin passe facilement le premier match de Wimbledon

Iga Swiatek n’a pas tardé à lancer sa campagne de Wimbledon sur un bon départ alors qu’elle s’est débarrassée d’une récente maladie pour vaincre la Chinoise Zhu Lin.

La n ° 1 mondiale cherche à ajouter aux titres de Roland-Garros et de l’US Open qu’elle a remportés au cours des 10 derniers mois et a fait un début convaincant sur Court One, gagnant 6-1, 6-3. Swiatek n’a jamais dépassé le quatrième tour à Wimbledon, mais il y a des signes que ce sera l’année où elle aura une bonne chance de remporter le titre.

Zhu, classé 34e au monde, était un adversaire coriace au premier tour sur le papier, mais il s’est avéré qu’il n’était pas à la hauteur de la tête de série, avec une victoire de routine à peine retardée par une averse qui a vu le toit de Court One fermé.

Swiatek, qui s’est retiré d’un événement d’échauffement à Bad Homburg en raison d’une fièvre et d’une possible intoxication alimentaire, a déclaré à la BBC : « Je voulais voir comment ça allait se passer aujourd’hui. Je suis content d’avoir eu le temps de récupérer et avant un Grand Chelem il ne faut pas risquer d’être trop fatigué. J’ai l’impression d’être dans le rythme, donc tout va bien.

La quatrième graine, Jessica Pégula, a également atteint le deuxième tour, mais elle a dû travailler dur contre sa compatriote américaine Lauren Davis. Après avoir confortablement remporté le premier match, Pegula a été rattrapé pour reprendre le contrôle du match décisif et sceller une victoire 6-2, 6-7 (8), 6-3.

Le double champion de l’US Open Victoria Azarenka a également eu besoin de trois sets pour battre Yuan Yue 6-4, 5-7, 6-4. la Russie Ludmila Samsonova a été la plus grande victime précoce du tableau féminin, la 15e tête de série perdant 7-6 (1), 7-6 (4) contre Ana Bogdan.

Harriet Dard a été la première joueuse britannique à être éliminée après avoir perdu en trois sets contre la Française Diane Parry, 6-7 (4), 6-0, 6-4.

« Je me sentais plutôt pauvre là-bas », a admis Dart. « Ce qui est incroyable, c’est que j’ai eu une chance de gagner, en ne jouant pas au bon tennis. Je sens que j’ai tellement de choses à améliorer. J’ai fait une très bonne saison sur gazon. C’est juste décevant que mon pire match soit venu ici.