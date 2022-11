Iga Swiatek réserve une place en demi-finale avec une victoire sur Caroline Garcia ; Daria Kasatkina élimine Coco Gauff

La numéro un mondiale Iga Swiatek a battu Caroline Garcia 6-3, 6-2 pour décrocher une place en demi-finale lors de la finale WTA jeudi, mais Garcia est restée à la recherche d’une place en phase à élimination directe.

La Française Garcia peut encore avancer avec une victoire samedi contre Daria Kasatkina, qui a éliminé Coco Gauff de la demi-finale avec une victoire de 7-6 (8/6), 6-3 sur l’Américaine classée quatrième parsemée d’erreurs.

La Polonaise Swiatek a sauvé cinq des six balles de break qu’elle a affrontées et a breaké Garcia à quatre reprises sur le chemin d’une victoire qui a vengé sa défaite en trois sets face à la joueuse française en quart de finale à Varsovie en juillet.

Swiatek, le champion en titre des États-Unis et de l’Open de France qui a réalisé une séquence de 37 victoires consécutives plus tôt cette année, vise à terminer 2022 sur une bonne note.

Garcia avait un plan de match contre elle mais a déclaré que ce n’était pas toujours facile à mettre en œuvre contre le Polonais.

“Le truc, c’est que vous devez lui prendre du temps”, a déclaré Garcia. “Essayez d’être agressif, de la pousser hors de sa zone de confort. Mais la plupart du temps, elle le fait mieux que vous. Elle est vraiment forte, vraiment solide et ne vous donne pas beaucoup de fautes directes.

“Dès qu’elle obtient un peu plus d’espace ou plus d’angle, elle vous fait sentir que vous êtes plus lent, que vous jouez mal.”

Swiatek, qui n’a pas perdu un set en deux matchs du tournoi à la ronde, a déclaré qu’elle ne ressentait aucune pression alors qu’elle clôturait une année qui a jusqu’à présent comporté huit titres.

“C’est le dernier tournoi de la saison, donc je n’ai rien à perdre”, a déclaré le joueur de 21 ans. « Je n’ai pas à m’inquiéter de ce que je vais faire ensuite.

“Bien sûr, je me donne à 100%, physiquement et mentalement.”

Alors que Swiatek est assuré d’avancer du groupe Tracy Austin, Garcia et Kasatkina se battront pour aller progresser samedi.

“C’est exactement ce que nous faire face chaque semaine », a déclaré Kasatkina. “Si vous gagnez, vous avancez, si vous perdez, vous rentrez chez vous… Alors ça va être amusant.”

Dans une bataille de deux joueurs faisant leurs débuts dans l’événement de fin de saison, Kasatkina s’est amélioré pour 3-0 sur Gauff avec un affichage efficace qui a comporté 14 gagnants et 14 fautes directes.

Gauff a renvoyé 26 gagnants mais a été défait par 43 fautes directes.

Un premier set en dents de scie a vu Kasatkina se rallier de 4-1 pour saisir une balle de set à 6-5.

Gauff a repoussé ce point alors qu’ils se dirigeaient vers un bris d’égalité, que les Américains menaient 3-0.

< p>Kasatkina a de nouveau rallié, chargeant ses coups droits pour se donner deux balles de set supplémentaires.

Gauff a de nouveau tenu le coup, mais a envoyé un coup droit dans le filet à la troisième occasion de Kasatkina.

Kasatkina puis a battu Gauff lors de ses trois premiers jeux de service de la seconde alors qu’elle s’améliorait à 29-0 cette année en remportant le premier set.

“C’était difficile”, a déclaré Kasatkina. “J’étais nerveux au début. Avec le rythme du match, les nerfs disparaissent un peu et commencent à aller mieux.

“Donc je suis vraiment content d’être encore en vie.”

