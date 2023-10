Iga Swiatek remporte l’Open de Chine avec une victoire en deux sets contre Liudmila Samsonova pour son 16e titre WTA en carrière | Actualités tennistiques

Iga Swiatek a remporté la finale de l’Open de Chine avec une victoire presque parfaite 6-2, 6-2 contre Liudmila Samsonova dimanche.

Le triomphe de Swiatek, lors de sa première visite en Chine, était son 16e titre en carrière et le cinquième de la saison. Son impressionnant palmarès 2023 comprend également des titres à Roland Garros, Doha, Stuttgart et Varsovie.

À l’instar de sa défaite dominante contre la troisième tête de série Coco Gauff en demi-finale, le service de Swiatek a encore fait la différence lors de la finale de dimanche, privant Samsonova d’une seule occasion de break tout au long du match de 69 minutes.

Les deux joueuses sont restées au service dans une ouverture régulière jusqu’à ce que Samsonova, 22e, commette une double faute sur son premier point de break du match. Swiatek a ensuite tenu 5-2 et a de nouveau battu Samsonova pour remporter le premier set.

Swiatek a maintenu son élan dans le deuxième set pour prendre un break précoce pour 3-1 et a rapidement clôturé son cinquième titre de l’année après que Samsonova ait placé un drop shot dans le filet sur une balle de match.

La deuxième tête de série a terminé le match sans commettre la moindre faute directe et son adversaire a loué sa constance.

« Je pense que c’est ce qu’elle fait de mieux parce que c’est le stress qu’elle a fait aux autres joueuses, qu’elle ne commet pas de fautes directes », a déclaré Samsonova.

« Chaque fois que tu as besoin de faire quelque chose de plus. Ce que tu ressens n’est pas réel, mais elle te fait ressentir ça. C’est ce que j’ai appris aujourd’hui. »

Swiatek a réduit l’avance d’Aryna Sabalenka à 630 points dans la course à la tête du classement mondial à la fin de l’année et pourrait la dépasser lors de la finale WTA à Cancun.

Diffusez tous vos sports préférés et bien plus encore avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois