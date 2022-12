Iga Swiatek remporte le titre de joueuse WTA de l’année ; David Witt nommé meilleur entraîneur

Iga Swiatek a été honorée en tant que joueuse WTA de l’année pour la première fois lundi après avoir atteint la première place du classement en avril et y être restée pour le reste de la saison grâce en partie à deux titres du Grand Chelem.

Swiatek, une Polonaise de 21 ans qui a été la nouvelle venue de l’année WTA en 2020, a mené la tournée avec 67 victoires en match et huit titres. Cela comprenait une série de six trophées d’affilée au cours d’une séquence de 37 victoires consécutives qui a duré de février à juillet et a été la plus longue séquence sans défaite du tennis féminin en un quart de siècle.

“J’avais l’impression que tout avait cliqué cette saison”, a déclaré Swiatek dans une interview vidéo avec l’Associated Press au cours de sa séquence sans défaite. “Et je ne m’attendais pas à être aussi constant.”

Elle est montée au sommet du classement après qu’Ash Barty ait soudainement pris sa retraite à 25 ans et ait abandonné cette place. Swiatek a ensuite remporté son deuxième championnat majeur à l’Open de France en juin, puis a remporté le titre de l’US Open en septembre, faisant d’elle la première femme avec deux trophées du Chelem en une saison depuis Angelique Kerber en 2016.

Le prix de l’entraîneur WTA de l’année a été décerné à David Witt. Il travaille avec Jessica Pegula, une Américaine de 28 ans qui s’est hissée à la troisième place du classement en carrière en 2022 et a été quart de finaliste à trois tournois du Grand Chelem – perdant à chaque fois contre Barty ou Swiatek.

Pegula a également remporté l’Open de Guadalajara, a atteint sa première finale WTA 1000 à l’Open de Madrid et s’est qualifiée pour les finales WTA en simple et en double (avec Coco Gauff).

L’honneur de Witt a été voté par d’autres entraîneurs enregistrés.

Les récompenses des joueurs déterminées par un vote des membres des médias internationaux comprenaient:

Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, de la République tchèque, ont été l’équipe de double WTA de l’année pour la deuxième saison consécutive et la troisième fois au total après avoir remporté l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open ;

Beatriz Haddad Maia, du Brésil, a été la joueuse la plus améliorée de l’année de la WTA après être passée de la 80e à la 15e place du classement et avoir remporté ses deux premiers titres au niveau de la tournée ;

Zheng Qinwen de Chine, qui a eu 20 ans en octobre, a été la nouvelle venue WTA de l’année après avoir grimpé de plus de 100 places dans le classement et atteint le quatrième tour lors de ses débuts à Roland-Garros avant de se retirer contre Swiatek ;

Tatjana Maria, d’Allemagne, a été la joueuse de retour de l’année de la WTA après avoir disputé sa première demi-finale du Grand Chelem en carrière à Wimbledon à l’âge de 34 ans, faisant d’elle la femme la plus âgée à avoir fait ses débuts dans un tournoi majeur. Elle s’est absentée à deux reprises de la tournée pour avoir des enfants.

Ons Jabeur a reçu le Karen Krantzcke Sportsmanship Award, Gabriela Dabrowski a reçu le Peachy Kellmeyer Player Service Award pour la troisième fois et Maria Sakkari a remporté le Jerry Diamond ACES Award pour avoir aidé à promouvoir le sport via des activités hors du terrain.

