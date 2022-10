Iga Swiatek prépare la finale contre Barbora Krejcikova

La numéro un mondiale Iga Swiatek a décroché sa 60e victoire de la saison samedi avec une victoire en trois sets sur la Russe Ekaterina Alexandrova pour atteindre la finale WTA d’Ostrava.

Le champion de France et de l’US Open, Swiatek, a gagné 7-6 (7/5), 2-6, 6-4 et a égalé Caroline Wozniacki, la dernière joueuse à avoir remporté 60 matchs en une seule saison en 2017.

La victoire de la Polonaise de 21 ans en deux heures et 38 minutes lui a également valu une 10e victoire consécutive et une place dans sa huitième finale de l’année.

Swiatek a une fiche de 10-1 en finale du circuit WTA, sa seule défaite étant face à la Slovène Polona Hercog lors de son premier match de championnat en carrière à Lugano en 2019.

Barbora Krejcikova a également eu besoin de trois sets pour se qualifier pour la finale, survivant à un barrage de 17 as de la championne de Wimbledon Elena Rybakina pour triompher 3-6, 7-6 (74), 6-4 en deux heures et 21 minutes.

“Je sais que la finale va être difficile, et Barbora joue un peu différemment de mon adversaire aujourd’hui, donc tactiquement, je dois être prêt”, a déclaré Swiatek.

“Cela n’a pas vraiment d’importance pour moi que ce soit une finale ou n’importe quel autre tour, je vais juste tout donner.”

L’ancienne championne de Roland-Garros Krejcikova, qui a remporté le titre de Tallinn le week-end dernier, est sur une séquence de huit victoires consécutives.

La Tchèque aura du pain sur la planche lors de la finale de dimanche avec la star polonaise qui s’est imposée à Miami et à Rome l’année dernière.

“C’est incroyable ce que j’ai accompli au cours des deux dernières semaines, donc je me sens vraiment heureux et vraiment content de la façon dont je me comporte jusqu’à présent”, a déclaré Krejcikova.

