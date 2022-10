Iga Swiatek passe aux quarts après le retrait d’Ajla Tomljanovic

Mercredi, Iga Swiatek, tête de série no 1, est devenue la première joueuse à atteindre les quarts de finale de l’Open d’Ostrava 2022 après que la qualifiée Ajla Tomljanovic ait été forcée de prendre sa retraite en raison d’une blessure au genou gauche à la traîne 7-5, 2-2.

Jouant son premier match depuis qu’elle a remporté son troisième trophée du Grand Chelem à l’US Open, Swiatek s’est retrouvée mêlée à une lutte serrée contre Tomljanovic avant que l’Australienne ne commence à souffrir dans le deuxième set. Tomljanovic a commencé à serrer son genou dans le deuxième jeu du deuxième set et l’a appelé après avoir maintenu le service à égalité à 2-2.

Avant cela, Tomljanovic avait poussé le Polonais à la limite. Swiatek a couru hors des blocs, maîtrisant parfaitement son jeu et dominant le jeu alors qu’elle bondissait à 4-1. Elle a proposé une série de victoires spectaculaires à deux points d’une avance de 5-1, mais une fois que Tomljanovic s’est échappé avec la prise, c’était le jeu.

Tomljanovic a égalisé à 4-4 et a détenu deux balles de break, mais n’a pas pu en prendre non plus. Au lieu de cela, c’est Swiatek qui a grincé le set, convertissant son deuxième point de set alors que Tomljanovic a inscrit une volée.

No Tomljanovic, classée 34e, a continué de démontrer son esprit de compétition dans un début de deuxième set férocement disputé, au cours duquel les quatre matchs se sont soldés par un égalité. Deux coups étonnants de Swiatek l’ont aidée à traverser un match de six secondes pour briser Tomljanovic, mais malheureusement, le match serait abrégé deux matchs plus tard.

“Nous avons joué à Toronto et j’ai vu à l’US Open à quel point Ajla a bien joué, il semble qu’elle soit vraiment sur une lancée et qu’elle joue de mieux en mieux. C’était un grand match et c’est dommage qu’il se soit passé quelque chose, j’espère qu’elle va se remettre rapidement », a déclaré Swiatek.

“J’ai eu une pause de trois semaines après avoir joué des matchs, et après une période aussi intense, cela semble beaucoup. J’avais l’impression qu’il fallait que je reprenne le rythme, et ce n’était pas facile. J’ai eu un laissez-passer et Ajla a déjà joué quelques matchs.

“Alors j’ai senti que j’avais besoin de rattraper mon retard. Mais je suis plutôt contente que ce match ait été si intense parce que j’ai l’impression qu’il fallait que je passe à un autre niveau et ça va me préparer pour les prochains matchs », a-t-elle ajouté.

Avec cela, Swiatek est entrée dans son 11e quart de finale du circuit WTA de l’année, où elle affrontera soit la wild card à domicile Karolina Muchova, soit la qualifiée Caty McNally. Les deux joueurs, réputés pour leur variété, ont livré des rouleaux impressionnants en route vers leurs victoires au premier tour. La touche de McNally (et une ravissante interpolation) a permis à l’ancienne compatriote américaine Anna Blinkova de marquer 6-1, 6-2 mardi.

précédant Swiatek sur le court central, l’ancienne N°19 mondiale Muchova a bouleversé la tête de série n°7 Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-4, après une panne dans les deux ensembles. Il s’agissait de la première victoire de la Tchèque contre un adversaire du Top 20 depuis sa défaite contre Maria Sakkari au deuxième tour de Roland Garros et sa forme continue ce mois-ci après une saison blessée.

Swiatek, demi-finaliste à Ostrava l’année dernière, où elle est tombée contre Sakkari, est en lice pour son premier titre au niveau de la tournée sur des courts durs intérieurs cette semaine. Elle a remporté un trophée ITF en surface, le Stockholm W10 en 2006, son tout premier titre professionnel à l’âge de 15 ans.

