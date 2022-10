Iga Swiatek mènera un fort tirage au WTA 500 Ostrava Open 2022

La No.1 mondiale Iga Swiatek mène un fort tirage à l’Open d’Ostrava 2022, un tournoi sur terrain dur en salle de niveau WTA 500.

Outre la championne en titre de l’US Open, Ostrava compte quatre des 10 meilleurs du circuit WTA et un total de sept grandes championnes, dont Elena Rybakina, Emma Raducanu et Jelena Ostapenko.

A LIRE AUSSI : Stampede du stade indonésien : au moins 127 tués alors que des supporters du côté perdant envahissent le terrain, les flics tirent des gaz lacrymogènes

Après une demi-finale à Séoul, Raducanu affrontera la tête de série n ° 5 Daria Kasatkina au premier tour. Ostrava sera le premier tournoi de Kasatkina depuis l’US Open. La gagnante affrontera la championne de Séoul Ekaterina Alexandrova ou Victoria Azarenka au deuxième tour.

Swiatek est en tête du tableau, avec la n°3 Paula Badosa, championne en titre et n°4 Anett Kontaveit, et la n°7 Maria Sakkari complétant les 4 têtes de série. Tous les quatre ont des laissez-passer pour le deuxième tour.

Lors de son match d’ouverture, Swiatek affrontera soit la demi-finaliste de Tokyo Zhang Shuai, soit une qualifiée. La tête de série n ° 2 Badosa affrontera Petra Kvitova ou un qualificatif

Kontaveit et Sakkari se rendent à Ostrava après des semaines de confiance à Tallinn et Parme, respectivement. Kontaveit s’est qualifiée pour les demi-finales de son tournoi à domicile à Tallinn et Sakkari a disputé sa première finale depuis Indian Wells à Parme.

A LIRE AUSSI| Bundesliga : le Borussia Dortmund perd à Cologne, manque l’occasion d’aller en tête

Sakkari affrontera Karolina Pliskova ou une qualifiée lors de son premier match. Kontaveit affronte Jil Teichmann ou Tereza Martincova.

Matchs de premier tour les plus notables :

Elena Rybakina contre Madison Keys: Les deux s’affronteront pour la troisième fois cette saison, l’Américaine détenant un avantage de 2-0. Keys a battu Rybakina en trois sets à Roland Garros et a évincé le champion de Wimbledon en deux sets à Cincinnati.

Barbora Krejikova contre Shelby Rogers : Krejcikova a connu une semaine renaissante à Tallinn, où elle a battu Belinda Bencic, Beatriz Haddad Maia, Marta Kostyuk et Ajla Tomljanovic en route vers la finale. Après une saison frustrante en simple qui a vu son classement tomber à la 27e place, ses victoires sur Bencic et Haddad Maia étaient ses premières victoires dans le Top 20 depuis janvier.

Beatriz Haddad Maia contre Karolina Muchova: La saison d’évasion de la Brésilienne pourrait la voir décrocher une position de qualification pour les finales WTA à Fort Worth, au Texas. Chaque victoire compte pour Haddad Maia au cours des prochaines semaines et cela commence par cette ouverture intrigante contre Muchova.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici