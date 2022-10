Iga Swiatek, la mieux classée, bat Donna Vekic pour le titre WTA San Diego

La numéro un mondiale Iga Swiatek a remporté dimanche son 11e titre WTA en carrière et son huitième de l’année en battant Donna Vekic, 77e, lors de la finale de l’Open de San Diego.

Swiatek, triple championne du Grand Chelem, a battu la Croate de 26 ans 6-3, 3-6, 6-0 pour sa meilleure 64e victoire en match WTA en 2022.

“C’était un match très serré et assez long”, a déclaré Swiatek. «Nous avons ressenti l’intensité à coup sûr. À la fin, je voulais être celui qui a joué le dernier ballon.

A LIRE AUSSI | L’adolescent indien Donnarumma Gukesh devient le plus jeune à battre Magnus Carlsen en tant que champion du monde

Swiatek a remporté ses précédents titres cette année aux Internationaux des États-Unis et de France ainsi qu’au Qatar, à Indian Wells, à Miami, à Stuttgart et à Rome.

La star polonaise de 21 ans a rebondi lors de son neuvième match de championnat de l’année après avoir perdu la finale de la semaine dernière à Ostrava face à la Tchèque Barbora Krejcikova.

Dans une demi-finale stoppée par la pluie reportée à dimanche après-midi, Vekic s’est ressaisi de 4-2 dans le troisième set lorsque des averses ont frappé pour vaincre l’Américaine Danielle Collins, 19e classée, finaliste de l’Open d’Australie de cette année, par 6-4, 4 -6, 7-6 (7/2).

Cela ne lui a laissé qu’une courte pause avant d’affronter Swiatek pour le titre, mais elle a testé la star la mieux classée en deux sets.

Swiatek a breaké au sixième jeu et a tenu deux fois pour capturer le premier set après 40 minutes lorsque Vekic a marqué un revers.

Dans le deuxième set, Vekic a breaké sur un coup droit croisé gagnant pour une avance de 4-2 et a tenu deux fois pour forcer un troisième set. Cela a amené Swiatek à améliorer sa forme.

“Je voulais tout donner, et sachant comment Donna peut servir, je voulais être plus détendu lors de mes matchs de retour – ne pas penser, juste me détendre et laisser mon instinct prendre le dessus”, a déclaré Swiatek.

Elle a cassé sur un coup droit gagnant pour saisir un avantage de 2-0 dans le décideur, a de nouveau cassé dans le quatrième match et a remporté le match après une heure et 47 minutes lorsque Vekic a commis une double faute lors de la dernière pause.

Vekic en était à sa première finale WTA depuis qu’elle a remporté son troisième titre en carrière en octobre dernier à Courmayeur, en Italie.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici