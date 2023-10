Iga Swiatek et Coco Gauff remportent les affrontements du premier tour du WTA China Open à Pékin | Actualités tennistiques

La Polonaise Iga Swiatek, tête de série n°2, et la championne de l’US Open, Coco Gauff, ont toutes deux remporté leur premier match de l’Open de Chine en deux sets, lundi à Pékin.

Swiatek s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 1000 avec une victoire 6-4 6-3 contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo. Son prochain adversaire sera la Française Varvara Gracheva.

Swiatek a tiré 17 vainqueurs et a remporté 15 des 17 points nets dans le premier set. Elle a ensuite remporté 12 des 14 premiers points du deuxième set pour ouvrir une avance de 3-0, terminant le match avec 27 gagnants pour 25 fautes directes. Swiatek a brisé le service de Sorribes Tormo à sept reprises.

« Bien sûr, aujourd’hui, je me sentais vraiment en confiance et à l’aise parce que je m’entraînais beaucoup », a déclaré Swiatek. « Je suis assez fier de ma performance au filet car, techniquement, j’ai l’impression que ma volée a changé. J’en suis vraiment content.

« Je pense que contre certains joueurs, il est nécessaire d’aller au filet, et aujourd’hui, c’était ce genre de match. »

Image:

La Polonaise Iga Swiatek a battu l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 6-4 6-3 à Pékin





Gauff, troisième tête de série, a prolongé sa séquence de victoires à 13 matches en battant la Russe Ekaterina Alexandrova 7-5 6-3 en 1 heure et 22 minutes. Gauff, 19 ans, a remporté 19 des 20 matchs depuis son revers au premier tour à Wimbledon.

Gauff a converti quatre de ses huit chances de break et a terminé avec 11 gagnants et 11 fautes directes, contre 19 gagnants et 24 fautes directes pour Alexandrova, 20e. Au service à 5-6 dans le premier set, Alexandrova s’est tiré une balle dans le pied avec deux doubles fautes et un revers dans le filet.

« Dans l’ensemble, je suis satisfait de la façon dont j’ai réussi à me qualifier », a déclaré Gauff. « Est-ce comme ça que j’aime jouer ? Probablement pas. Mais je savais que ce serait difficile d’arriver, juste en venant du monde entier.

« C’est la première fois ici. Je savais que ce serait un match difficile pour moi de toute façon. Surtout Alexandrova, c’est une grande joueuse. Je suis contente de la façon dont j’ai réussi à gérer. »

L’adversaire de Gauff au deuxième tour sera la Croate Petra Martic. La Kazakhe Elena Rybakina, tête de série numéro 5, a facilement remporté une victoire 6-1, 6-2 au premier tour contre la Chinoise Qinwen Zheng.

La Tunisien Ons Jabeur, numéro 7, s’est également qualifiée pour le deuxième tour avec une victoire 6-3, 6-4 contre Ashlyn Krueger. La Française Caroline Garcia, numéro 9, s’est imposée 6-2, 6-4 contre l’Ukrainienne Kateryna Baindl.

La Russe Daria Kasatkina, numéro 11, a battu l’Égyptienne Mayar Sherif 1-6, 6-4, 7-6 (8), tandis que la Russe Liudmila Samsonova a éliminé la Tchèque Petra Kvitova, numéro 12, 6-4, 7-5.