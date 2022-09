Les champions de l’US Open Iga Swiatek et Carlos Alcaraz se sont félicités après leurs premières victoires à New York.

La numéro un mondiale Swiatek a remporté son troisième titre du Grand Chelem après avoir battu la Tunisienne Ons Jabeur en deux sets 6-2, 7-6(5) lors de la finale du simple féminin. Swiatek a renvoyé Jabeur en près de deux heures au stade Arthur Ashe. Cependant, le match du simple masculin était au bord de la falaise alors qu’Alcaraz et Casper Ruud cherchaient à décrocher le premier titre.

Cependant, Alcaraz, 19 ans, est sorti vainqueur du match qui a duré environ trois heures et 20 minutes.

Après la victoire, Swiatek a tweeté : « Félicitations @carlosalcaraz et à vous aussi @CasperRuud98 ! Quel trajet!”

Toutes nos félicitations @carlosalcaraz à toi aussi @CasperRuud98 aussi bien! Quel trajet! 🤗 — Iga Świątek (@iga_swiatek) 12 septembre 2022

En réponse, Alcaraz a déclaré : “Heureux de gagner mon premier US Open la même année que vous ! Félicitations Iga!”

Heureux de gagner mon premier US Open la même année que toi ! Félicitations Iga! 🤜🏻🤝🏻 – Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 12 septembre 2022

Swiatek est devenue la première joueuse polonaise à remporter un titre à l’US Open et la plus jeune femme à remporter son troisième trophée majeur depuis Maria Sharapova en 2008. La joueuse de 21 ans a également égalé Serena Williams, après avoir remporté l’Open de France et l’US Open en meme annee.

Pendant ce temps, l’Espagnol Alcaraz a remporté son premier trophée de l’US Open au stade Arthur Ashe et est également devenu le plus jeune n ° 1 mondial de l’histoire du classement ATP qui a débuté en 1973. Il a battu la marque établie par l’Australien Lleyton Hewitt, qui avait 20 ans quand il est devenu numéro un en 2001.

Alcaraz est également devenu le plus jeune champion du Grand Chelem depuis Rafael Nadal en 2005. Il est désormais le troisième joueur masculin espagnol à remporter l’US Open après Manuel Orantes (1975) et Rafael Nadal (2010, 2013, 2017, 2019).

Après la victoire, Alcaraz a déclaré que son rêve était devenu réalité d’être le n ° 1 mondial.

Il a déclaré: “C’est quelque chose dont je rêvais, être le n ° 1 mondial. J’ai dû travailler très très dur pour gagner un Grand Chelem. C’est difficile de parler en ce moment, il y a beaucoup d’émotions.

« J’ai essayé de travailler dur avec mon équipe, ma famille. C’est quelque chose qui est vraiment très spécial pour moi.

La finale du simple messieurs de l’US Open 2022 était la première fois où deux joueurs s’affrontaient à la fois pour leur premier titre du Grand Chelem et le numéro un mondial de l’ATP. Tandis que Ruud a perdu la finale mais il sera au deuxième rang mondial à partir de sa position actuelle au septième rang.

