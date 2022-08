Iga Swiatek et Carlos Alcaraz gagnent, Venus Williams tire sa révérence

Iga Swiatek et Carlos Alcaraz ont atteint le deuxième tour d’un US Open étouffant mardi dans la nuit new-yorkaise.

Le numéro un mondial et champion de Roland-Garros Swiatek a battu l’Italienne Jasmine Paolini 6-3, 6-0 en seulement 67 minutes.

La victoire a été un soulagement pour le Polonais de 21 ans qui avait subi des défaites précoces lors d’épreuves d’échauffement à Toronto et à Cincinatti.

“Dans les matchs, étant un peu stressé et serré, ça peut empirer un peu, mais j’ai quand même l’impression que mon niveau est juste meilleur”, a déclaré Swiatek qui affrontera ensuite le champion 2017 Sloane Stephens.

“On verra si je vais tenir bon.”

Alcaraz, le numéro quatre mondial de 19 ans, a été fait suer en combattant Sebastian Baez, remportant les deux premiers sets 7-5, 7-5 avant que l’Argentin ne se retire blessé 0-2 dans le troisième.

“Personne ne veut voir un match se terminer comme ça. Sebastian est un grand joueur, il se bat jusqu’au dernier ballon et mérite mieux”, a déclaré Alcaraz, quart de finaliste en 2021.

Alors que la température montait au-delà de la barre des 30 degrés, Venus Williams, 42 ans, et la championne de Wimbledon Elena Rybakina étaient des victimes très médiatisées.

Après avoir vu Serena Williams éviter une retraite imminente en atteignant le deuxième tour lundi, la grande sœur Venus visait une 80e victoire en carrière au tournoi.

Cependant, Venus, qui a joué pour la première fois à l’US Open en 1997, a été battu 6-1, 7-6 (7/5) par la Belge Alison van Uytvanck, la numéro 43 mondiale âgée de 28 ans.

“Trois lettres, c’est WIN. C’est ça. Très simple », a déclaré la double championne Venus, désormais classée 1 504, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi elle continue de jouer.

Cependant, elle reste sans victoire depuis Wimbledon l’an dernier.

Rybakina a perdu 6-4, 6-4 face à la qualifiée française Clara Burel, classée 131, à la suite de 37 fautes directes.

Burel était sur le point d’être éliminée lors des éliminatoires lorsqu’elle a dû sauver cinq balles de match lors de son dernier match nul.

La championne olympique Belinda Bencic a envoyé son ami proche Andrea Petkovic à la retraite avec une victoire de 6-2, 4-6, 6-4.

Petkovic, ancienne numéro neuf mondiale et demi-finaliste de Wimbledon en 2014, a fondu en larmes à deux reprises lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Je me suis toujours battu pour chaque point. J’ai toujours été le plus professionnel possible. J’ai toujours investi dans mon corps. Je me suis toujours entraîné le plus durement et du mieux que je pouvais », a déclaré Petkovic.

Le Britannique Cameron Norrie, septième tête de série, a battu le Français Benoit Paire 6-0, 7-6 (7/1), 6-0.

Bizarrement, Paire a commencé à faire ses valises à 0-5 dans le troisième set et il était un homme battu après seulement 98 minutes.

“Peut-être que la chaleur lui arrivait”, a déclaré Norrie, septième tête de série.

