Iga Swiatek et Bethanie Mattek-Sands économisent sept points de match pour battre les premières têtes de série

Iga Swiatek a maintenu sa candidature en vie pour devenir la première femme depuis Mary Pierce en 2000 à remporter le Internationaux de France titre en simple et en double dans le même tournoi, économisant sept balles de match avec sa partenaire Bethanie Mattek-Sands pour atteindre les quarts de finale. Swiatek et Mattek-Sands ont réalisé une incroyable reprise de 5-1 dans le set final contre les têtes de série Hsieh Su-Wei et Elise Mertens, pour remporter une improbable victoire 5-7, 6-4, 7-5 après plus de trois heures sur le terrain.

La Polonaise Swiatek, championne en titre du simple, poursuivra la défense de son titre lundi contre Marta Kostyuk en huitièmes de finale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici