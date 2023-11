Iga Swiatek est à nouveau numéro un mondial – elle compte désormais y rester

Les chiffres – en fait, un chiffre – suggèrent que 2023 dans le tennis féminin s’est terminé comme il avait commencé, avec Iga Swiatek en tête du classement.

Pendant huit jours lors des finales du circuit WTA à Cancun, malgré le vent et la pluie, un court de tennis imprévisible et un tournoi en désordre, Swiatek a écrasé tous ses adversaires, terminant le tournoi et l’année avec un score catégorique de 6-1, 6. -0 démolition de l’Américaine Jessica Pegula lors de la finale de lundi. Avec cette victoire, Swiatek a repris la première place du classement à Aryna Sabalenka, qui l’avait ravie au Polonais après l’US Open mais l’avait conservé pendant un peu moins de deux mois.

Sabalenka et Pegula, ainsi que Coco Gauff et Ons Jabeur et Marketa Vondrousova ont tous été victimes du nouveau Swiatek amélioré, un joueur plus calme, moins précipité et plus patient avec un arsenal de coups soudain aussi efficaces qu’effrayants. Quel coup droit mortel préférez-vous ? Celui du crosscourt qui envoie les adversaires se précipiter vers le virage ? Le fouet, en boucle, qui rebondit jusqu’à leurs yeux ? Ou l’explosion en position ouverte et à l’envers sur toute la ligne ? Tous sont accompagnés d’une assurance et d’une confiance qui étaient éphémères plus tôt dans l’année.

Le coup droit d’Iga Swiatek a été une arme puissante (Matthew Stockman/Getty Images)

Cette version de Swiatek, 22 ans, qui a terminé l’année avec quelque 3 500 personnes scandant « Iga, Iga ! Cela semble si différent de la fragile championne qui luttait avec les fardeaux de son perchoir en début de saison. Swiatek n’a jamais essayé de cacher cette lutte.

Elle est arrivée en Australie pour le premier Grand Chelem de l’année, secouée par l’incertitude quant à la manière d’utiliser le classement n°1 comme une arme. C’est peut-être à cause de la façon dont elle l’a gagné au départ, atteignant le sommet au printemps 2022 après qu’Ash Barty ait décidé de prendre une retraite extrêmement anticipée à 25 ans.

C’est peut-être parce que Swiatek avait bafouillé lors de la finale de la WTA deux mois auparavant, puis avait montré ses vulnérabilités en perdant contre Pegula à la United Cup en janvier.

ALLER PLUS LOIN Les meilleures joueuses de tennis disent que le sport est brisé. C’est pourquoi

C’était peut-être à cause de la façon dont elle passait l’intersaison. Ressentant quelque chose comme le syndrome de l’imposteur, elle voulait comprendre comment une jeune fille timide et livresque originaire de Pologne, un pays qui n’avait jamais produit de champion du Grand Chelem, était devenue d’une manière ou d’une autre la meilleure joueuse de tennis du monde. Elle est donc allée sur Internet et a commencé à lire sur elle-même au lieu de se plonger habituellement dans la fiction littéraire (The Great Gatsby et The Underground Railroad ont fait sa liste de lecture dans le passé).

“Je pensais que ça allait m’aider”, a-t-elle déclaré.

Pas tellement.

Aujourd’hui en Australie, elle était de retour sur des courts en dur, ce qui n’était pas sa surface préférée, et ressentait la pression, à la recherche de joie. Quand Elena Rybakina l’a frappée hors du terrain au quatrième tour, Swiatek a finalement mis des mots sur ce qui était clair pour tous les spectateurs. Ses deux semaines à Melbourne ont été un pas en arrière en termes de mentalité sur le terrain.

«J’ai ressenti de la pression», dit-elle. “J’ai senti que je ne voulais pas perdre au lieu de gagner.”

C’est la grande énigme de la suprématie au tennis. Aussi formidable que soit d’être au sommet du monde, il n’y a qu’une seule direction à suivre à partir de là. La peur de tomber peut parfois être plus écrasante que la confiance que procure le fait de voir le « 1 » à côté de votre nom.

Iga Swiatek est de retour en tant que numéro 1 mondial (Matthew Stockman/Getty Images)

Quelques mois plus tard, le retour sur sa terre battue rouge bien-aimée lui apporte un certain soulagement, mais elle perd la finale à Madrid et ne parvient pas à défendre son titre à Rome, avant de se redresser à Roland Garros remporte son troisième titre à Roland-Garros en quatre ans. Mais même après ce triomphe, le fardeau et les tours qu’il jouait dans son esprit n’étaient jamais loin.

“UN“Toute cette pression n’est tout simplement pas facile et c’est pourquoi ce travail n’est pas si courant”, a-t-elle déclaré, à quelques heures de sa victoire énervée en trois sets contre Karolina Muchova. “Seuls quelques-uns d’entre nous peuvent rester cohérents.”

Wimbledon lui a apporté ce qu’il lui arrive habituellement, la frustration du tennis sur gazon, ce qui n’a jamais été son truc. Cela s’est terminé en quarts de finale, dans un match où Swiatek a supplié avec sa boîte de lui donner une sorte de plan pour faire craquer une Elina Svitolina inspirée. Le swing nord-américain sur terrain dur a entraîné des pertes contre Pegula puis Gauff en août. Après que Jelena Ostapenko l’ait battue au quatrième tour de l’US Open et que Sabalenka ait atteint la finale, le classement n°1 a disparu.

Swiatek a alors déclaré qu’elle avait essayé de ne pas penser au numéro, mais cela l’avait seulement fait y réfléchir davantage. Elle a décrit sa saison comme dure et intense. Peut-être que cette sortie anticipée lui donnerait le temps de se réinitialiser, a-t-elle déclaré.

Ça faisait.

Huit semaines plus tard, le dernier long revers de la raquette de Pegula l’avait renvoyée au sommet du jeu, et maintenant elle traversait le terrain en levant les poings en l’air, souriant largement. Swiatek a pleuré en saisissant les mains de son entraîneur, Tomasz Wiktorowski et sa psychologue, Daria Abramowicz, les deux personnes qui l’accompagnent presque partout, près du tribunal de Cancun. Rien de tout cela ne semblait être un soulagement de ne pas avoir perdu.

Tout cela pose une perspective effrayante pour toutes les autres joueuses de tennis : et si la première année et demie de Swiatek au sommet du monde du tennis n’était qu’une expérience d’apprentissage, un entraînement pour la suite ? Même si elle a perdu la première place du classement en septembre, elle avait juré que la prochaine fois qu’elle atteindrait la première place, elle ferait les choses différemment. comme si elle savait déjà que sa descente au numéro 2 serait temporaire.

«C’était un peu stressant, et ça ne devrait pas l’être», a-t-elle déclaré.

A Cancun, tenant le grand trophée qu’elle n’avait jamais remporté, avec 3 millions de dollars à venir pour sa course au championnat invaincue, elle a clairement indiqué qu’elle était loin d’être terminée, même si sa saison l’était. Si nous continuons à travailler aussi dur, a-t-elle déclaré à son équipe et à sa famille, nous gagnerons beaucoup plus.

(Photo du haut : Matthew Stockman/Getty Images)