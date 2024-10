Iga Swiatek engage Wim Fissette comme entraîneur après sa séparation avec Tomasz Wiktorowski

Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, a embauché Wim Fissette comme nouvel entraîneur-chef.

Fissette, 44 ans, est extrêmement expérimentée et est l’un des entraîneurs les plus titrés et les plus appréciés du circuit WTA. Le Belge a entraîné les anciennes joueuses n°1 mondiales Naomi Osaka, Kim Clijsters et Angelique Kerber à six titres du Grand Chelem à elles deux. Il a également travaillé avec d’autres anciennes n°1 mondiales comme Simona Halep et Victoria Azarenka, les emmenant toutes deux en finale du Grand Chelem.

Lorsque Swiatek s’est séparée de son entraîneur de longue date Tomasz Wiktorowski il y a deux semaines, L’Athlétisme a rapporté que des sources bien placées dans le sport penchaient pour Fissette pour le remplacer. Swiatek y a fait allusion lorsqu’elle a déclaré dans sa déclaration annonçant la rupture avec Wiktorowski qu’elle était en pourparlers avec des entraîneurs étrangers.

Fissette était disponible après sa séparation avec Osaka, qui a récemment embauché Patrick Mouratoglou, l’ancien entraîneur de Serena Williams, pour le remplacer.

Il s’agit d’un rendez-vous extrêmement important, réunissant le meilleur joueur du monde et l’un des entraîneurs les plus respectés du sport. Cela indique également à quel point Swiatek ressentait le besoin de faire bouger les choses après une seconde moitié de saison décevante qui a vu ses résultats et ses performances chuter depuis qu’elle a remporté un quatrième titre à Roland-Garros et un cinquième titre du Grand Chelem à Roland-Garros en juin.

Le camp de Swiatek a confirmé jeudi que les deux hommes travaillaient déjà ensemble avant les finales WTA, aux côtés du physiothérapeute et préparateur physique du Polonais Maciej Ryszczuk, de la psychologue Daria Abramowicz et de son partenaire de frappe Tomasz Moczek.

« Comme vous le savez, je me prépare pour la finale de la WTA mais ma perspective est, comme toujours, à long terme et non à court terme », a déclaré Swiatek sur les réseaux sociaux et dans un communiqué envoyé à L’Athlétisme Jeudi 17 octobre.

« J’ai dit à plusieurs reprises que ma carrière était pour moi un marathon, pas un sprint et que je travaille, opère et prends des décisions avec cette approche.

« C’est toujours crucial d’essayer de mieux se connaître mais nous avons pris un bon départ et j’ai hâte de concourir bientôt », a-t-elle ajouté.

Fissette a ajouté qu’il était ravi de rejoindre le groupe de Swiatek après avoir suivi son développement en tant que joueuse et avoir entraîné ses précédentes charges pour l’affronter sur le terrain. Fissette était l’entraîneur d’Osaka lors de son mémorable match de Roland-Garros contre Swiatek l’année dernière, au cours duquel Osaka a tenu une balle de match et a failli contrarier le champion en titre.

« Elle a été un modèle pour de nombreux joueurs grâce à l’intensité et à la concentration qu’elle apporte au travail. Je suis donc impatient de m’associer alors que nous continuons tous les deux à nous développer et à poursuivre davantage de rêves. Jazda, Iga ! dit Fissette.

Swiatek a parlé à plusieurs reprises d’épuisement physique et mental et n’a pas joué depuis l’US Open en partie pour des « questions personnelles ». Au cours de cette période, elle a vu son avance en tant que numéro un mondiale réduite à seulement 69 points par Aryna Sabalenka, ce qui signifie que Swiatek devra surpasser sa rivale lors de la finale de la WTA en Arabie Saoudite début novembre pour terminer l’année en tant que numéro un mondial. N°1.

Les finales WTA, qui regroupent les sept joueuses les mieux classées de 2024, ainsi que la championne de Wimbledon Barbora Krejcikova, débuteront à Riyad le samedi 2 novembre.

