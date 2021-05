Iga Swiatek double bagels Karolina Pliskova pour remporter le titre Rome WTA 1000 | Nouvelles du tennis

La Polonaise Iga Swiatek a écrasé Karolina Pliskova pour remporter l’Internazionali BNL d’Italia à Rome

Iga Swiatek a produit une démonstration envoûtante de tennis pour doubler la bagel Karolina Pliskova 6-0 6-0 en seulement 46 minutes pour remporter le titre de Rome WTA 1000 dimanche.

Swiatek n’a perdu que 13 points au total – quatre dans le premier set et neuf dans le second – et n’a affronté que quatre points de match contre elle alors qu’elle remportait la victoire la plus unilatérale de l’histoire de l’événement, depuis 1983, lorsque Andrea Temesvari a battu. Bonnie Gadusek 6-1 6-0.

L’adolescente Swiatek, qui a évité deux balles de match contre Barbora Krejcikova au troisième tour, grimpera de cinq places au 10e rang du classement lundi après avoir scellé son troisième titre WTA.

Enfin je peux me procurer du tiramisu … 🇮🇹😛🍰 – Iga Świątek (@iga_swiatek) 16 mai 2021

Swiatek n’a pris que 46 minutes pour démolir Pliskova et remporter son troisième titre WTA

Depuis 2000, 4 finales WTA se sont terminées 6-0, 6-0. Deux d’entre eux ont été classés par les meilleurs de Pologne: 2006 Québec: Bartoli d. Puchova 2013 Sydney: Radwanska d. Cibulkova 2016 Bucarest: Halep d. Sébastova 2021 Rome: Swiatek d. Ka.Pliskova pic.twitter.com/ZnV47c1sUh – Insider WTA (@WTA_insider) 16 mai 2021

« Je suis très heureuse, un peu dépassée. C’était super difficile. De toute évidence, Karolina a fait une belle course ici et les années précédentes. Alors félicitations », a déclaré Swiatek, qui a également remercié son chat.

Soufflant les gagnants à volonté avec son coup droit et son revers, Swiatek a remporté 51 des 64 points.

Elle a mené 17-5 dans les gagnants et n’a commis que cinq erreurs directes contre 23 de Pliskova.

👐 Enregistrer des points de match en huitièmes de finale

💪 Gagner son QF ET SF le même jour

😮 Décrocher un 1er titre WTA 1000 6-0, 6-0 en finale Une semaine époustouflante à Rome pour le jeune de 19 ans. pic.twitter.com/8PGa8TF1IJ – wta (@WTA) 16 mai 2021

Iga Swiatek est entré dans la finale de Rome après avoir décroché le titre le plus dominant cette année, remportant @AdélaïdeTennis avec seulement 22 matchs perdus. Elle part # ibi21 avec la finale la plus dominante de l’année, perdant seulement 13 points pour battre Karolina Pliskova 60 60 en 46 minutes. pic.twitter.com/TPFQXXYNeM – Insider WTA (@WTA_insider) 16 mai 2021

Pliskova jouait pour sa troisième finale consécutive au Foro Italico, après avoir remporté le titre en 2019, a déclaré: « Je pense que vous avez des jours comme celui-ci au tennis où les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Je pense que c’était le jour aujourd’hui.

« J’ai essayé ici et là de marquer des points, mais cela ne fonctionnait pas vraiment pour moi. Je vais vite oublier aujourd’hui. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android