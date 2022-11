Iga Swiatek domine Daria Kasatkina aux finales WTA

Iga Swiatek a montré pourquoi elle est numéro un mondiale et la grande favorite pour remporter la finale WTA de cette année à Fort Worth avec un démantèlement 6-2 6-3 de Daria Kasatkina mardi.

Le match s’est presque terminé lorsque Swiatek a sauvé deux balles de break et a frappé un vainqueur du coup droit devant la raquette tendue du Russe pour une avance de 3-0 au premier set.

La Polonaise de 21 ans a ensuite navigué, dominant avec son service, dont une balle de match que Kasatkina n’a pas pu gérer, pour améliorer son bilan face à face contre Kasatkina à 5-0 cette année.

“Je pense que j’ai plutôt bien commencé et cela m’a donné beaucoup de confiance”, a déclaré Swiatek à Tennis Channel.

“Mais d’un autre côté, vous devez être très prudent et patient contre Dasha. Je voulais jouer de manière vraiment solide mais mettre la pression sur mon adversaire.

“Je l’ai fait assez bien et j’en suis content.”

Cette victoire poursuit une saison phénoménale pour Swiatek, qui est devenu numéro un mondial en avril et a remporté huit titres, dont deux tournois du Grand Chelem à Roland Garros et à Flushing Meadows cette année.

La débutante de la finale WTA, Kasatkina, a également élevé son niveau cette saison, atteignant les demi-finales de Roland-Garros et revenant dans le top 10 pour la première fois depuis 2019.

La finale WTA comprend huit femmes réparties en deux groupes, les deux premières se qualifiant pour les demi-finales.

L’Américaine Coco Gauff et la Française Caroline Garcia complètent le groupe Austin du tournoi et s’affrontent sur un terrain dur violet lors du tournoi jusqu’à présent peu fréquenté au Texas plus tard mardi.

