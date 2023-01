Iga Swiatek dépasse Jule Niemeier pour passer au deuxième tour

Le numéro un mondial Iga Swiatek a survécu à un examen difficile contre Jule Niemeier lundi pour atteindre le deuxième tour de l’Open d’Australie.

La championne de France et de l’US Open 2022 était loin d’être la meilleure qui l’a amenée à une séquence de 37 victoires consécutives la saison dernière, ayant besoin d’une heure et 59 minutes pour vaincre l’Allemande obstinée 6-4, 7-5 sur la Rod Laver Arena.

Swiatek cherche à ajouter le troisième match d’un Chelem en carrière des quatre tournois majeurs à Melbourne, mais après avoir devancé un premier set serré, il a été brisé au début du deuxième par le puissant numéro 69 mondial allemand.

Niemeier sortait de la plus grande saison de sa carrière en 2022 où elle a fait les quarts de finale à Wimbledon et a mené Swiatek par un set et une pause dans les 16 derniers à l’US Open.

Mais après avoir brisé Swiatek lors du premier match du deuxième set, le joueur de 23 ans a faibli au service à 5-4 et Swiatek a bondi pour égaliser avant de remporter le match.

“Honnêtement, je voulais me concentrer sur moi-même parce que je sais que Jule sert de manière incroyable et poussait vraiment, mettant la pression sur moi”, a déclaré Swiatek, qui n’a décroché que 49% de ses premiers services.

“Je suis donc assez content d’avoir réussi ce match car le premier tour est toujours délicat, et je suppose qu’un adversaire comme Jule le rend encore plus difficile.”

Cette victoire a porté son record de victoires et de défaites lors des matchs du premier tour du Grand Chelem à 15-1 un an après avoir enregistré son meilleur résultat à Melbourne Park, perdant finalement face à Danielle Collins après une course vers la demi-finale.

La triple gagnante majeure – elle a également triomphé à Roland Garros en 2020 – affrontera la Colombienne Camila Osorio au deuxième tour.

