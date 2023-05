Le champion en titre de Roland-Garros, Iga Swiatek, a déclaré que la guerre en Ukraine avait provoqué le « chaos » dans le monde du sport.

Dans une interview au quotidien français Le Monde mardi, le Polonais a également dénoncé les instances dirigeantes du tennis, l’ATP et la WTA, affirmant qu’elles n’avaient pas réussi à faire preuve de leadership sur la question des joueuses ukrainiennes face aux Russes sur le terrain.

« Il y a effectivement des tensions entre les joueurs, parfois l’ambiance dans les vestiaires est assez lourde », a déclaré le joueur de 21 ans.

« Au début du conflit, il y avait un manque de leadership de la part des instances du tennis, nous n’étions pas réunis pour expliquer comment nous étions censés gérer cette situation complexe et comment nous comporter.

« Ceux qui sont dans la pire position sont les joueurs ukrainiens et ce serait bien si nous faisions plus attention à ce qu’ils ressentent et à ce qu’ils endurent. »

Ses craintes se sont illustrées dimanche lorsque l’Ukrainienne Marta Kostyuk a été huée à Roland-Garros pour avoir refusé de serrer la main de l’adversaire biélorusse Aryna Sabalenka.

Kostyuk a déclaré que la foule parisienne devrait « se sentir gênée » par leurs actions.

On a demandé à Swiatek, dont le pays est voisin de l’Ukraine, si elle soutiendrait la participation d’athlètes russes et de leur allié biélorusse aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

« Ce n’est pas à nous en tant qu’athlètes de prendre une telle décision », a-t-elle déclaré. « Il y a actuellement une sorte de chaos dans le sport et le plus important est de ne pas l’aggraver, de partager des valeurs qui sont les bonnes et de être clair que nous ne pouvons pas tolérer la guerre en cours. »

La Russie et la Biélorussie ont été interdites de compétition internationale suite à l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022,

En mars de cette année, le Comité international olympique a recommandé le retour des athlètes russes et biélorusses à la compétition internationale, sans commenter leur éventuelle présence aux Jeux de Paris.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)