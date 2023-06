Iga Swiatek, Coco Gauff, Holger Rune, Casper Ruud Tous les progrès

La championne en titre Iga Swiatek a poursuivi sa marche impérieuse vers un troisième titre de Roland-Garros en quatre ans avec une humiliation 6-0 6-0 de Wang Xinyu samedi pour atteindre le quatrième tour.

La numéro un mondiale a balayé son adversaire chinoise en 51 minutes avec un affrontement potentiel en quart de finale contre Coco Gauff, qu’elle a démoli lors de la finale de l’an dernier, qui se profile.

A LIRE AUSSI | FA Cup: Ilkay Gundogan Brace aide Manchester City à remporter le titre avec une victoire sur Manchester United

Gauff a mis fin à la course de sa camarade adolescente Mirra Andreeva avec une victoire 6-7 (5) 6-1 6-1, se remettant d’un début difficile contre la Russe de 16 ans.

Mais le manque d’expérience d’Andreeva contre une joueuse de trois ans son aînée s’est finalement révélé alors qu’elle perdait rapidement son sang-froid au cours des deuxième et troisième sets.

S’ils devaient passer le prochain tour contre des adversaires non classés, Gauff et Swiatek joueront un match revanche de la finale de l’an dernier dans lequel l’Américaine, sixième tête de série cette année, a été victime de l’énorme pression sur ses épaules et du jeu métronomique du Polonais.

Swiatek était dans une forme éblouissante samedi, distribuant un double bagel à Wang – la quatrième fois qu’elle a remporté un set 6-0 dans les trois premiers tours.

« Je suis content. C’était une très bonne performance de ma part et j’étais content d’avoir été discipliné et de m’être occupé de tout », a déclaré Swiatek, qui n’a perdu que huit matchs depuis le début du tournoi.

Elle avait précédemment déclaré qu’elle n’avait pas envie de jouer dans les sessions nocturnes de Roland-Garros et qu’avec un seul match programmé chaque jour à 20h30, heure locale, il y a peu de chances que les organisateurs risquent de programmer un joueur qui passe si peu de temps sur le terrain.

Plus tôt, le tournoi a perdu l’un de ses principaux prétendants au titre féminin alors que la quatrième tête de série, Elena Rybakina, s’est retirée avant sa rencontre au troisième tour avec Sara Sorribes Tormo pour cause de maladie.

A LIRE AUSSI | F1: Max Verstappen décroche la pole pour le Grand Prix d’Espagne

« Je suis vraiment contrarié de ne pas pouvoir jouer, mais je suppose que c’est la vie », a déclaré Rybakina, championne de Wimbledon. « Il y a beaucoup de hauts et de bas. Aujourd’hui, je voulais me donner à 100 % et évidemment, je suis loin d’être à 100 %.

Dans le tableau masculin, Holger Rune a fait un pas de plus vers le titre de premier champion masculin du Danemark en simple du Grand Chelem en battant le qualifié argentin Genaro Alberto Olivieri 6-4 6-1 6-3.

Au loin, une répétition possible des quarts de finale de l’an dernier alors que le Norvégien Casper Ruud a surmonté un départ lent pour battre le Chinois Zhang Zhizhen 4-6 6-4 6-1 6-4 et atteindre le quatrième tour.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)