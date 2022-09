NEW YORK (AP) – Iga Swiatek a battu Ons Jabeur 6-2, 7-6 (5) lors de la finale de l’US Open samedi pour remporter son premier championnat à Flushing Meadows et son troisième titre du Grand Chelem au total.

Swiatek, classée n ° 1, a consolidé son statut de figure dominante du tennis féminin en triomphant lors du tournoi qui devrait être le dernier de la carrière de Serena Williams.

La victoire de Swiatek sur la n ° 5 Jabeur a amélioré son record dans les matchs de niveau tour à 55-7 avec sept trophées en 2022. Ces deux chiffres mènent la WTA.

Elle a également remporté l’Open de France en juin et est la première femme depuis 2016 à remporter deux titres majeurs en une saison.

Samedi, Swiatek a obtenu sa première balle de match tout en menant 6-5 en seconde alors que Jabeur servait. Juste avant le début du point, Swiatek a couru jusqu’à la ligne de touche pour changer de raquette – un choix inhabituel à ce moment-là.

Swiatek a ensuite raté un revers, et Jabeur a poussé les choses au bris d’égalité et l’a mené 5-4. Mais Swiatek a pris les trois derniers points et s’est rapidement retrouvée sur le dos, une fois de plus championne majeure.

Jabeur, une Tunisienne de 28 ans, est la première femme africaine et la première femme arabe à atteindre une finale de Grand Chelem et participait à sa deuxième consécutive. Mais elle est maintenant 0-2 à ce stade étant la finaliste à Wimbledon en juillet.

Howard Fendrich, Associated Press