Iga Swiatek à la maison sur terre battue mais veut réussir sur toutes les surfaces

Iga Swiatek a déclaré qu’elle se sentait plus à l’aise sur terre battue, mais la numéro un mondiale espère imiter son idole Rafa Nadal et remporter des titres sur toutes les surfaces pour devenir l’une des plus grandes du jeu.

La joueuse de 21 ans a remporté l’Open de France en 2020 et 2022 et a également fait ses preuves sur des surfaces dures, remportant l’US Open l’année dernière. Grasscourts est une autre histoire, cependant, le Polonais n’a pas dépassé le quatrième tour à Wimbledon.

« Je pense que si vous voulez être le meilleur au tennis, vous devez bien jouer sur toutes ces surfaces », a déclaré Swiatek après sa victoire 6-2 6-0 sur Lesia Tsurenko à l’Open d’Italie dimanche.

« J’ai la chance de n’avoir la saison sur gazon que pendant trois semaines, mais je l’obtiens toujours. Je sais que c’est une partie importante de la tournée et je devrais être meilleur. »

Swiatek a cité l’exemple de Nadal, qui a été le joueur masculin dominant sur terre battue au cours des deux dernières décennies avec 14 titres de Roland Garros tout en remportant plusieurs couronnes dans les trois autres tournois majeurs.

« Comme vous pouvez le voir, Rafa, on l’appelle un spécialiste de la terre battue, mais il a également remporté de nombreux tournois sur dur et sur gazon. Le but est d’être bon partout », a déclaré Swiatek.

« Il y aura toujours des joueurs qui se sentiront plus à l’aise sur terre battue ou sur des terrains durs, donc c’est juste une question de technique et d’habitude. »

Swiatek, qui a remporté ses 13 derniers matches à Rome, affrontera Donna Vekic plus tard lundi pour une place en quart de finale.

