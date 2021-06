« IG auditionnait pour devenir inspecteur général à Mar-a-Lago » – Le clown de CNN Jim Acosta rejette le rapport d’IG sur Lafayette Square

Ces souffleurs anti-Trump dérangés dans les médias ne supportent tout simplement pas de perdre, et le clip ci-dessous du clown de CNN Jim Acosta insultant l’IG et rejetant son rapport sur Lafayette Square comme un « blanc de chaux » en est le parfait exemple :

CNN @Acosta sur le rapport d’IG démystifiant le « reportage » de CNN sur la visite de Trump à Lafayette Square Park : « Soulève plus de questions qu’il n’y répond » « En lisant le rapport, vous vous demandiez si [the IG] auditionnait pour devenir inspecteur général à Mar-a-Lago. C’était presque un badigeon » pic.twitter.com/ABtjxskjz7 – Tom Elliott (@tomselliott) 10 juin 2021

Il a non seulement affirmé que ce rapport soulevait plus de questions, mais a ensuite insulté l’IG :

«Quand j’ai lu ce rapport, il semblait que cet inspecteur général auditionnait pour devenir inspecteur général à Mar-a-Lago. Parce que… je veux dire que c’est presque un badigeon de ce qui s’est passé le 1er juin… »

Quel sac d’ordures. Jim Acosta a menti sur ce qui s’est passé l’année dernière et maintenant il ne croira pas la vérité dans le rapport car il justifie Trump et Barr. Et pourtant, il veut que les gens pensent qu’il est objectif ?

Le rapport de l’IG n’affirme pas seulement que la police du parc a nettoyé la place indépendamment de la marche de Trump jusqu’à l’église, mais a également affirmé que les manifestants du BLM étaient violents, tout comme Barr et d’autres l’avaient affirmé. Et ces imbéciles dans les médias n’aiment pas ça non plus, car ils ont passé une grande partie de l’année dernière à mentir sur les violences perpétrées par BLM et Antifa.

Voici une petite réaction :

Jim Acosta n’est pas content que les médias lib aient été forcés de manger de la merde pour avoir mal Lafayette Park pic.twitter.com/QaDuezRTTM – Matt Vespa (@mVespa1) 10 juin 2021

J’ai toujours su que les médias libéraux avaient carte blanche pour colporter des théories du complot sans preuves, mais je n’ai jamais rien vu d’aussi effronté que ce matin. « [the IG] auditionnait pour devenir inspecteur général à Mar-a-Lago. C’était presque un lait de chaux »pic.twitter.com/ajwWD3M8fP – Geoffrey Ingersoll (@GPINGersoll) 10 juin 2021