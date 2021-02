IFS: l’assouplissement du verrouillage DEVRAIT s’accélérer si les données Covid restent positives

L’assouplissement des restrictions de verrouillage devrait être accéléré pour sauver l’économie si les données sur les infections à coronavirus et la campagne de vaccination restent positives, a suggéré aujourd’hui le responsable de l’Institute for Fiscal Studies.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion influent, a déclaré que si les chiffres évoluent « plus positivement que prévu », la sortie de la fermeture nationale « devrait être accélérée ».

Boris Johnson a fixé la date limite du 21 juin pour que la vie revienne à quelque chose de proche de la normale en Angleterre.

Mais le patron du think tank a déclaré qu ‘« il n’est pas nécessaire de s’en tenir à une date si les choses se passent mieux que prévu’ ‘, mettant en garde contre les dommages causés par le verrouillage.

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que si les chiffres évoluent « plus positivement que prévu », la sortie de la fermeture nationale « devrait être accélérée »

Boris Johnson a dévoilé sa feuille de route hors du verrouillage lundi la semaine dernière, fixant les dates les plus rapprochées possibles pour chaque étape de la levée des restrictions. Il a insisté pour qu’il s’en tienne au plan

Le chancelier Rishi Sunak est devenu aujourd’hui le dernier haut ministre du gouvernement à exclure l’accélération de la feuille de route du Premier ministre.

Il a déclaré que les dates contenues dans le plan en quatre étapes du Premier ministre pour assouplir les restrictions sont les « premières dates auxquelles les choses peuvent arriver ».

Mais M. Johnson de l’IFS a déclaré à Sky News: « Je pense qu’il est très clair que si les choses évoluent plus rapidement, plus positivement que prévu, si nous avons une très forte proportion de personnes vaccinées et de très faibles niveaux d’infection, alors oui, cela devrait être accéléré.

« Il n’est pas nécessaire de s’en tenir à une date si les choses se passent mieux que prévu et chaque mois, chaque semaine de verrouillage supplémentaire coûte non seulement l’économie, je veux dire que cela coûte tellement de gens en termes de santé mentale, de leur l’éducation, leur travail et tout le reste qu’il devrait être déplacé aussi rapidement que possible, compatible avec le faire en toute sécurité.

« Donc, si nous pouvons le faire plus rapidement, nous devrions absolument le faire. »

M. Sunak a catégoriquement exclu que les règles soient levées plus tôt que prévu lorsqu’il a été interrogé à ce sujet lors d’une apparition au Andrew Marr Show de la BBC.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une possibilité, le chancelier a répondu: «Non, ce n’est pas ce que le Premier ministre a dit. Ce sont les premières dates auxquelles les choses peuvent arriver.

« Mais je pense que vous avez raison de dire que nous devrions prendre du réconfort et de la confiance dans le fait que le déploiement se déroule bien, que les données qui reviennent sur l’efficacité du vaccin reviennent également fortement et, espérons-le, il s’agit d’une approche prudente mais irréversible. billet aller simple pour que nos vies reviennent lentement à la normale.

« C’est ce que nous voulons tous voir, mais il est juste que pour l’instant nous suivions les règles que nous allions et obtenons notre vaccin quand on nous le demande et espérons que nous pourrons progresser. »