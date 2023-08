iFixit veut réparer les machines à glace cassées de McDonald’s

McDonalds machines à glace cassées avoir depuis longtemps un mème dans le cyberespace, mais iFixi Je ne veux pas y mettre un terme. Le populaire site Web technique fait appel au Congrès après avoir demandé à contourner une loi sur le droit d’auteur qui empêche le Joe moyen de résoudre le problème.

Cette entreprise géante possède presque toutes les applications de rencontres

Je le répare a posté une vidéo sur YouTube aujourd’hui qui pénètre à l’intérieur la Taylor C709, une machine à glace presque identique à celle utilisée par McDonald’s, pour démontrer le barrage d’erreurs et le cycle de chauffage de quatre heures qui peuvent paralyser les performances de la machine. Taylor et McDonald’s ont conclu un accord cela permettrait uniquement à Taylor de réparer les machines lorsqu’elles seraient en panne. Lorsqu’une société tierce appelée Kytch a développé une technologie permettant de décoder les messages d’erreur apparemment insensés crachés par la machine, McDonald’s a demandé à tous les propriétaires de franchise de ne pas utiliser l’appareil. Kytch a immédiatement poursuivi.

Pourquoi les machines à glace McDonald’s sont toujours en panne et comment les réparer

Dans le but de faire pression sur McDonald’s et le gouvernement américain, le site Internet indique qu’ils peuvent développer un appareil comme le Kytch qui pourrait traduire les codes d’erreur de la machine dans un format plus lisible. Sauf que ce serait illégal, selon iFixi C’est Elizabeth Chamberlain, experte en droit à la réparation, qui cite le Digital Millenium Copyright Act, qui a trompé les consommateurs de produits technologiques défectueux comme les tracteurs John Deere. Chamberlain a annoncé avoir demandé une exemption pour contourner le DMCA tout en demandant également au Congrès de modifier la loi afin que l’entreprise puisse distribuer ses produits. outil pour les masses.

McDonald’s n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

Même si les machines à glace cassées de McDonald’s ne sont qu’un inconvénient pour certains, elles sont le signe d’un problème plus important aux Etats-Unis . Le droit à la réparation Le mouvement cherche à régner sur les monopoles des entreprises technologiques sur la réparation de leurs produits en permettant à des tiers de développer des équipements de réparation pertinents ou en obligeant l’entreprise elle-même à publier des instructions ou des outils au public. Actuellement, seulement une poignée d’États ont passé le droit à la réparation des lois mais le mouvement s’est accéléré ces dernières années