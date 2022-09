iFixit : la fonction SOS via satellite de l’iPhone utilise le modem Qualcomm X65 et du matériel personnalisé

iFixit est en train de démonter les nouveaux modèles d’iPhone 14 et a découvert un modem Qualcomm X65 à l’intérieur. Cependant, cela ne suffit pas pour activer le nouveau service SOS d’urgence via satellite qui a été introduit avec les nouveaux modèles.

“L’iPhone 14 comprend des composants de radiofréquence personnalisés et un nouveau logiciel entièrement conçu par Apple, qui permettent ensemble d’activer le SOS d’urgence par satellite sur les nouveaux modèles d’iPhone 14”, a déclaré Apple à Reuters.

Le démontage d’iFixit est toujours en cours, nous devrons donc attendre avant de pouvoir examiner de plus près ce matériel personnalisé. Nous l’avons déjà aperçu dans cette vidéo de démontage de l’iPhone 14 Pro Max.









Démontage de l’iPhone 14 d’Apple par iFixit

Le modem X65 fait certainement partie de l’équation. Globalstar l’année dernière annoncé que le X65 prend en charge la bande n53 – cette bande était approuvé par le 3GPP en 2020 pour une utilisation dans le service IoT par satellite. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Apple a réservé jusqu’à 85 % de la bande passante disponible sur le réseau satellite de Globalstar pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité.

La fonction d’urgence sera activée via une mise à jour logicielle en novembre de cette année. Il s’agira d’un test bêta disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, mais pas exclusif aux propriétaires nord-américains (cependant, les iPhones achetés en Chine, à Hong Kong et à Macao ne fonctionneront pas). La couverture peut être inégale au-dessus de 62° de latitude, comme dans les parties nord du Canada et de l’Alaska. Plus de détails sur le SOS d’urgence ici.

