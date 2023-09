iFixit abaisse rétroactivement la note de réparabilité de l’iPhone 14 à 4/10

L’année dernière, iFixit a attribué à l’iPhone 14 une note de réparabilité de 7/10 en raison de sa conception interne mise à jour permettant des réparations plus faciles. Malgré la conception interne mise à jour, Apple a poursuivi sa politique de couplage de pièces qui impose des limitations logicielles si les pièces de réparation ne sont pas approuvées par Apple, ce qui a incité iFxit à abaisser rétroactivement le score de réparabilité de l’iPhone 14 à 4/10.

Le nouveau je ne recommande pas La note intervient après qu’iFixit a réévalué le degré de difficulté à effectuer la plupart des réparations majeures, comme les écrans et les dos fissurés. L’un des exemples les plus frappants est qu’un panneau de verre de remplacement nécessiterait une validation logicielle de la part d’Apple. Les utilisateurs disposant de pièces non validées recevraient des fenêtres contextuelles indiquant que leur iPhone utilise des pièces non authentiques ou perdrait certaines fonctions essentielles en fonction de la pièce remplacée.







Messages d’avertissement concernant les pièces « authentiques » d’Apple

L’équipe iFixit mentionne également comment les ateliers de réparation indépendants faisant partie du programme Independent Repair Provider sont obligés par Apple d’envoyer les informations personnelles des clients et doivent accepter cinq ans d’audits s’ils souhaitent continuer à effectuer des réparations approuvées par Apple. Apple n’a pas répondu aux commentaires concernant ces réparations verrouillées par logiciel.

