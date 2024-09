iFixit a fabriqué son propre fer à souder USB-C, et c’est déjà un plaisir

Mon premier fer à souder USB-C a été une révélation. « Tu veux dire que je peux faire des connexions en métal liquide n’importe oùdans secondessimplement en branchant cette petite clé sur un câble USB ? » Aujourd’hui, la société de réparation iFixit présente sa propre version de l’idée Il affirme que le fer à souder intelligent iFixit FixHub est suffisamment puissant pour les professionnels et plus facile à utiliser pour les débutants que tous les autres modèles qui l’ont précédé.

Pour commencer : le fer à repasser à 80 $ est livré avec un capuchon de rangement magnétique résistant à la chaleur pour que vous puissiez le ranger en toute sécurité à tout moment, un voyant d’avertissement LED qui vous indique s’il est très chaud, des capteurs de mouvement pour l’éteindre automatiquement si vous le posez pendant un certain temps ou s’il vous tombe des mains, et une poignée triangulaire pour l’empêcher de rouler sur une surface. pas un pro de la soudure, mais jusqu’à présent, ces fonctionnalités ont fonctionné à merveille lors de mes premiers tests.

Vous pouvez également l’éteindre avec un interrupteur d’alimentation dédié sur la poignée, au lieu de devoir retirer la prise comme mon ancien Miniware TS80, et il est beaucoup plus difficile de retirer accidentellement cette prise car il dispose d’un câble USB-C verrouillable.

L’interrupteur d’alimentation et le câble USB-C verrouillable. Photo de Sean Hollister / The Verge

Si vous dépensez de l’argent pour Kit iFixit à 250 $ il sera livré avec une batterie de 55 watts-heure conçue par iFixit qui permet de transformer le fer en station de soudage portable. Ses deux sorties USB-C fournissent 100 W de puissance, plus que suffisante pour atteindre le point de fusion de la soudure sans plomb en quatre secondes, et son cadran de température en métal robuste est agréable au toucher. Les points de fixation transforment le capuchon du fer à souder en un étui réglable à l’infini qui vous permet de ranger rapidement le fer.

Photo de Sean Hollister / The Verge

Photo de Sean Hollister / The Verge

Photo de Sean Hollister / The Verge

Si vous n’utilisez pas deux fers simultanément, les ports de la batterie peuvent également charger votre téléphone, votre ordinateur portable fin ou d’autres gadgets USB-C (j’ai vu environ 75 watts de sortie) et iFixit me dit qu’il a d’autres outils alimentés par USB actuellement en développement.

De plus, comme prévu par iFixit, l’ensemble de la centrale électrique est facilement réparable.

Il suffit de retirer la plaque arrière avec le tournevis Torx fourni (iFixit inclut également des vis Phillips dans la boîte), de retirer le connecteur de batterie blindé avec un spudger, de faire glisser l’intérieur et il ne reste plus que quatre vis pour démonter le reste. iFixit vous vendra la batterie qui se trouve à l’intérieur pour 80 $, si jamais vous devez la remplacer.

J’ai quelques petits défauts. Au début, la LED violette qui signifie « le fer refroidit » était un peu difficile à distinguer de la LED bleue qui signifie « peut être touché en toute sécurité ». Les aimants sur le capuchon sont peut-être trop puissants : ma panne à souder est parfois attirée vers eux au lieu d’entrer directement dans la gaine, et parfois ils me font accidentellement traîner toute la batterie d’un pouce sur la table lorsque je la dégaine à nouveau.

Il est également un peu dommage qu’iFixit n’ait pas adopté les mêmes pointes interchangeables que les fers à souder USB-C populaires Pinecil et/ou Miniware. Même s’ils se branchent à peu près de la même manière et que mes anciennes pointes Miniware TS80 s’adaptent parfaitement, elles ne sont pas compatibles entre elles.

iFixit vendra ses propres pointes supplémentaires pour 20 $ chacune, ce qui est en fait moins que ce que j’ai payé pour une bonne pointe TS80. (Contrairement aux pointes de fer à souder normales, celles USB-C ont des noyaux chauffants et des capteurs de température à l’intérieur.)

La pointe du fer à souder interchangeable. Photo de Sean Hollister / The Verge

Même si j’en suis déjà ravi, je me demande combien de personnes seraient parfaitement satisfaites d’un Pinecil. L’année dernière, nous vous avons présenté le fer à souder open source à 26 $ qui est si peu coûteux et facile à utiliser que presque tous les nerds en voudraient un dans un tiroir. Il est plus difficile de dire cela d’un produit à 80-250 $, en particulier lorsque la version iFixit à 80 $ doit être branché sur un ordinateur pour régler sa température, ce qui est cool mais pas aussi pratique que l’écran intégré de ses concurrents.