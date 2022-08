IFFM Awards 2022 : Ranveer Singh, Shefali Shah, Mohit Raina gagnent gros ; consultez la liste complète des gagnants ici

La Festival du film indien de Melbourne 2022 (IFFM) a eu lieu récemment et de nombreux grands noms de Bollywood et OTT ont laissé leur marque. De nombreuses célébrités de Bollywood aiment Abhishek Bachchan, Taapsee Pannu, Tamannaah Bhatia, Vaani Kapoor, Shefali Shah, Anurag Kashyap, Mohit Raina, et d’autres ont assisté au festival. C’était la 13e édition des IFFM Awards 2022 et des célébrités comme Ranveer, Shefali, Abhishek, Vaani et d’autres ont remporté de grands prix. Alors que Ranveer a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance en 83, Shefali a remporté le trophée de la meilleure actrice pour son incroyable acte à Jalsa.

Découvrez la liste complète des gagnants ci-dessous

Meilleur documentaire Une nuit sans rien savoir de Payal Kapadia

Meilleur acteur dans une série Mohit Raina pour Mumbai Diaries 26/11

Meilleure actrice dans une série Sakshi Tanwar pour MAI

Meilleure série Mumbai Diaries 26/11 de Nikkhil Advani

Meilleur film indépendant Jaggi réalisé par Anmol Sidhu (Punjabi)

Meilleur réalisateur remporté conjointement par Shoojit Sircar pour Sardar Udham et Aparna Sen pour The Rapist

Meilleur acteur Ranveer Singh pour 83

Meilleure actrice Shefali Shah pour Jalsa

Meilleur film 83 réalisé par Kabir Khan

L’égalité au cinéma L’équipe de Jalsa dirigée par Suresh Triveni

Disruptor in Cinema Award Vaani Kapoor pour Chandigarh Kare Aashiqui

Prix ​​d’excellence en matière de style de vie Kapil Dev

Prix ​​​​du leadership dans le cinéma Abhishek Bachchan

Après avoir remporté le prix du meilleur acteur, Ranveer a remercié les membres du jury et a déclaré que 83 sera toujours l’un des films les plus appréciés de sa carrière. Il a remercié le réalisateur Kabir Khan de lui avoir donné cette opportunité. Il a dédié son prix à Kapil Dev dont il a joué le personnage dans le film.

Vaani Kapoor, qui a remporté le Disruptor in Cinema Award pour Chandigarh Kare Aashiqui, a déclaré qu’elle se sent spéciale et surréaliste à l’idée de remporter le prix.

Abhishek Bachchan a remporté le prix Leadership in Cinema et l’acteur a déclaré qu’il espère bientôt remporter le prix du meilleur acteur également au festival du film.