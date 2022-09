[IFA 2022 Samsung Town] ③ Samsung présente les nouveaux produits accrocheurs à Berlin – Samsung Global Newsroom

Après une interruption de deux ans, le plus grand salon européen de l’électroménager est de retour et meilleur que jamais. L’IFA 2022 s’est déroulé hors ligne le 2 septembre à Berlin, en Allemagne, où Samsung Electronics a présenté sa dernière gamme dans le hall d’exposition Samsung Town. Avec diverses zones, telles que la zone de vie SmartThings et la zone de durabilité au quotidien, les visiteurs pouvaient découvrir les derniers produits dans les catégories d’affichage visuel, d’appareils électroménagers, de mobiles et de mémoire. Samsung Newsroom vous emmène sur les lieux de Samsung Town dans cette série de trois étages. Dans cette première histoire, nous couvrirons les efforts éco-conscients de Samsung pour une vie quotidienne durable. Dans la deuxième histoire, nous partagerons l’expérience connectée intégrée rendue possible par SmartThings Home Life. Dans la troisième histoire, nous vous ferons visiter les derniers produits de Samsung dans le hall d’exposition — vous donnant l’impression d’y être réellement.

Samsung Town de l’IFA 2022 a réuni des visiteurs enthousiastes pour découvrir les derniers produits de Samsung Electronics.

Lors de l’événement, vous pouvez trouver la série européenne Bespoke Home, la gamme Bespoke Infinite, des écrans haute définition haut de gamme, notamment le Micro LED et Odyssey Ark, ainsi qu’une gamme mobile améliorée comprenant le Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Watch5 et plus encore. Explorons l’espace d’exposition Samsung Town à l’IFA 2022, rempli des derniers produits Samsung, d’expositions interactives et plus encore à travers les photos ci-dessous.

