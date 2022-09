[IFA 2022 Samsung Town] ② Faites les SmartThings ! La visite en ligne de la maison du futur – Samsung Global Newsroom

Après une interruption de deux ans, le plus grand salon européen de l’électroménager est de retour et meilleur que jamais. L’IFA 2022 s’est déroulé hors ligne le 2 septembre à Berlin, en Allemagne, où Samsung Electronics a présenté sa dernière gamme dans le hall d’exposition Samsung Town. Avec diverses zones, telles que la zone de vie SmartThings et la zone de durabilité au quotidien, les visiteurs pouvaient découvrir les derniers produits dans les catégories d’affichage visuel, d’appareils électroménagers, de mobiles et de mémoire. Samsung Newsroom vous emmène sur les lieux de Samsung Town dans cette série de trois étages. Dans cette première histoire, nous couvrirons les efforts éco-conscients de Samsung pour une vie quotidienne durable. Dans la deuxième histoire, nous partagerons l’expérience connectée intégrée rendue possible par SmartThings Home Life. Dans la troisième histoire, nous vous ferons visiter les derniers produits de Samsung dans le hall d’exposition — vous donnant l’impression d’y être réellement.

Sur son stand SmartThings Home, Samsung Electronics a présenté sa vision de l’avenir de la vie à domicile. Le stand présentait une configuration de sept espaces domestiques réels, tels qu’une chambre, un salon et une cuisine, permettant aux visiteurs de découvrir et d’apprendre les capacités de SmartThings.

SmartThings présente une expérience domestique entièrement intégrée en connectant non seulement les produits et services Samsung, mais également des appareils tiers tels que l’éclairage et les stores pour répondre à votre propre style de vie. SmartThings aide également les consommateurs à vivre une vie plus durable en suggérant aux utilisateurs des moyens d’économiser de l’énergie dans la maison en analysant les modèles de consommation d’énergie et plus encore.



▲ Lorsque le mode Good Morning est activé, les rideaux s’ouvrent et les lumières s’allument automatiquement. Le climatiseur passe en mode automatique et le téléviseur The Frame s’allume automatiquement, affichant une photo pour vous faciliter la matinée.



▲ Découvrez votre propre bureau à domicile créé avec SmartThings. Après avoir activé le mode Travail à domicile sur le Smart Monitor, la lumière s’allume et le climatiseur et le purificateur d’air passent en mode WindFree.



▲ Dans la zone Home Gym, le climatiseur et le purificateur d’air s’allument automatiquement une fois le mode d’entraînement activé, ce qui rafraîchit l’espace. Vous pouvez comparer votre formulaire avec les vidéos d’entraînement de votre choix en utilisant la fonction Multi-View sur le téléviseur. En vérifiant votre formulaire en temps réel, votre entraînement peut être plus efficace. Une fois que vous avez terminé votre entraînement quotidien, vous pouvez vérifier les résultats de votre entraînement à l’aide de Galaxy Watch.



▲ Lorsque vous mettez du bœuf dans le réfrigérateur Family Hub et que vous l’enregistrez sous la liste des aliments, SmartThings Cooking recommande des recettes et des plans de repas personnalisés en fonction des goûts des utilisateurs, des besoins alimentaires et des produits d’épicerie à portée de main. La recette recommandée pour ce soir est le steak. Appuyez sur le bouton Envoyer au four, placez la viande dans le four intelligent et votre préparation de repas pour le dîner est terminée.



▲ Lorsque le mode jeu est activé, l’éclairement diminue et des lumières colorées remplissent la pièce. Le purificateur d’air passe en mode silencieux pour aider les joueurs à se sentir comme s’ils‘re réellement dans le jeu.