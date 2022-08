“If I Get Caught” de Kandi & Tiny Remix dvsn déclenche une hystérie hilarante

Kandi et Tiny ont un message pour les gars…

Mais attendez une minute… parce que Kandi & Tiny ont en quelque sorte mangé ça. 😅 pic.twitter.com/ht3yozz2VD — Il y a Terry (@ Il y a Terry) 8 août 2022

Twitter s’enflamme pour les membres Xscape Kandi Burrus et Tameka “Tiny” Harris mettant leur touche chevronnée sur l’hymne f-boy toxique de dvsn “If I Get Caught” qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

“Nous devons montrer de l’amour à @dvsn pour avoir fait leur truc avec leur nouvelle chanson” IfIGotCaught “C’est une chanson tellement dope, ça a fait @Kandi et je veux écrire une version féminine, juste pour parler un peu [poop emoji] pour les dames! #IFUGetCaught », a écrit sur Instagram.

Le remix FNF de la chanson intitulée ‘IF Vous Get Caught ‘est venu avec une vidéo de Kandi, 46 ans, et Tiny, 47 ans, parlant de leur isht tout en regardant GOODT. Regardez ci-dessous:

Nous ne savons pas si c’est un succès ou un échec basé sur la réception mitigée qui reflète la réaction des médias sociaux à la version polarisante de dvsn lors de ses débuts il y a quelques semaines.

À un moment donné, Jermaine Dupri a lancé un clin d’œil à tous ceux qui ne ressentaient pas le disque contenant un échantillon classique de Jay-Z effacé par Hov lui-même.

Les gens que je vois avec quelque chose de mal à dire sur “If I Get Caught”, je suis sûr qu’ils n’ont jamais écouté de blues et si vous n’avez jamais écouté de blues, alors vous êtes musicalement aveugle dans mon livre et vous ne pouvez pas voir ce que nous a fait — Jermaine Dupri (@jermainedupri) 23 juillet 2022

Au contraire, la piste toxique a généré un buzz alimenté par des débats interminables sur Twitter.

“C’est ce que nous savions qu’il allait arriver”, le leader de dvsn Daniel Daley nous a dit dans une interview. “Fais-moi confiance. Nous avons testé ce disque 100 fois. Nous remplissions les salles de pièces aléatoires et jouions de la musique et chaque fois que nous mettions cette chanson, nous partions et revenions et la salle se disputait – pendant des heures. Ce que j’espérais, au début, c’était que nous sortirions ce disque et que nous aurions cette grande conversation sur l’honnêteté, l’hypocrisie et les doubles standards, tout arriverait – ce qui arrive maintenant, mais les premiers jours ont juste été déclenchés, choqués les gens détruisant la chanson mais réalisant ensuite qu’ils l’aimaient.

Sentez-vous la version de la chanson de Kandi et Tiny ? Dites-nous OUI ou NON (et pourquoi) ci-dessous et regardez le chaos hilarant de Twitter sur le remix FNF sur le dos.