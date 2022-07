IF Doug et Ella Stonier Educational Trust annoncent les récipiendaires des bourses 2022 – Shaw Local

La Banque Nationale de Granville, fiduciaire de la Fiducie éducative IF Doug Stonier‑Ella Stonier, a annoncé les lauréats de la bourse 2022-2023 de la Fiducie.

Les récipiendaires sont Madelyn Dzierzynski, fille d’Anton Dzierzynski et de Theresa Taliani, de Hennepin; Kenzie Edens, fille d’Eric et Michelle Edens, de McNabb; Morgan Hundley, fille de Jeffrey et Melanie Hundley, de Hennepin; Jace Schorn, fils de Dale et Carey Schorn, de Granville; Madison Solomon, fille de Paul Solomon, de Floride, et Shannon Jenkins-Solomon, de Hennepin, et Savannah Tucker, fille de Matthew et Jannelle Smith, de Magnolia.

Les récipiendaires sont choisis en fonction de leurs besoins financiers et de leurs capacités académiques. Ils doivent être des résidents du comté de Putnam et répondre à d’autres critères établis par le testament de Stonier.

Chaque récipiendaire recevra 4 643,50 $ pour l’année universitaire 2022-2023. Ce fonds de bourses d’études a été créé dans le testament d’IF Stonier, un homme d’affaires du comté de Putnam depuis de nombreuses années.

Le comité de sélection est composé de l’agent fiduciaire de la Granville National Bank, d’un administrateur du district scolaire du comté de Putnam n° 535 et d’un membre de la communauté.