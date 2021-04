Iestyn Harris a parlé de sa carrière dans la ligue et l’union de rugby sur le podcast Golden Point

Iestyn Harris sait par expérience personnelle à quel point la transparence entre toutes les parties est importante lorsqu’il s’agit de son travail en tant qu’agent.

Le joueur de 44 ans a vu le sport professionnel de différents côtés: en tant que joueur à la fois de la ligue de rugby et du syndicat; en tant qu’entraîneur et également en tant que spécialiste des médias avant d’occuper son rôle actuel, ce qui lui permet de veiller aux intérêts de plusieurs joueurs actuels de la Super League.

Ses jours de jeu ont vu Harris gravir les échelons du code à 13 joueurs avec Leeds Rhinos et Bradford Bulls, avec ces trois années en sandwich au rugby au cours desquelles il a remporté 25 sélections pour l’équipe nationale galloise.

La décision du demi-arrière de revenir en championnat avec les rivaux acharnés de Leeds, Bradford en 2004, par opposition à son ancien club, s’est dissoute dans une querelle juridique acrimonieuse, ce qui a finalement conduit les Bulls à se contenter de frais de transfert à six chiffres, et Harris a déclaré au Podcast de Golden Point comment il gérerait cela si l’un de ses joueurs faisait face à une situation similaire.

« Vous êtes dans des positions uniques où vous obtenez des informations des deux côtés et il y a une tendance à vouloir garder certaines informations loin d’un côté ou de l’autre », a déclaré Harris. Sky Sports.

«Vous pouvez finir par frustrer les clubs et les différentes organisations parce qu’ils sentent qu’ils sont tous joués les uns contre les autres.

«Je peux voir des procès et des situations juridiques venir, et j’ai conseillé plusieurs fois à mes joueurs que s’ils faisaient certaines choses, cela pourrait avoir des répercussions.

Iestyn Harris travaille maintenant comme agent de joueurs

« J’essaie de m’assurer que cela ne va pas évoluer comme ma situation l’a fait parce qu’il y avait un manque de transparence quand je suis revenu … et cela s’est vraiment transformé en une situation difficile. »

Harris avait été une star pour les Rhinos lors de son premier passage en ligue, après avoir fait ses débuts professionnels à Warrington Wolves à l’âge de 17 ans et est passé à Headingley pour un montant record de 350000 £ en 1997.

L’entraîneur australien de Leeds, Graham Murray, a également prouvé une énorme influence sur le jeune, faisant du capitaine de 21 ans et le faisant passer de la mi-temps à l’arrière – donnant à Harris une perspective différente sur le jeu qui lui servirait bien pour le match. reste de sa carrière.

Après avoir été nommé Man of Steel en 1998 alors que Leeds terminait finaliste des Wigan Warriors lors de la première grande finale de la Super League, il a mené le club du Yorkshire à un premier triomphe en Challenge Cup en plus de deux décennies l’année suivante avec une victoire de 52-16. London Broncos à Wembley.

Gagner ce premier argenterie en 1999 était assez spécial car cela faisait 21 ans qu’ils avaient remporté la Coupe. Vous venez de ressentir la pression du club. Iestyn Harris sur le triomphe de la Challenge Cup de Leeds en 1999

C’était sans doute le premier pas vers l’âge d’or des Rhinos dans les premières décennies du 21ème siècle et Harris ne fait aucun doute que les signes étaient là où quelque chose de spécial était en train de se construire grâce au travail effectué pour transformer le club dans les coulisses par le propriétaire Paul. Caddick et directeur général Gary Hetherington.

« Je me souviens que Gary Hetherington est entré dans la salle d’équipe de Leeds au début de 1998 et a dit que sa vision était que Leeds soit champion du monde, et je me souviens que les joueurs regardaient autour d’eux et haussaient les sourcils », a déclaré Harris.

« On pouvait le voir grandir à partir de là et il y avait une sensation avec l’arrivée de Graham, il s’attendait à de l’argenterie, et il y a eu un énorme changement de mentalité au club et probablement ce que Leeds est aujourd’hui.

« Gagner ce premier argenterie en 1999 était assez spécial car cela faisait 21 ans qu’ils n’avaient pas remporté la Coupe. Vous avez juste senti la pression du club disparaître. »

Iestyn Harris a rejoint le rugby à XV avec Cardiff en 2001

Comme cela avait été le cas pour Harris lorsque Brian Johnson a démissionné à Warrington, le départ de Murray de Leeds pour retourner dans son pays natal en 2000 l’a amené à réfléchir à son avenir.

Cela s’est avéré être dans le code à 15 hommes, acceptant finalement les ouvertures de la Welsh Rugby Union qui avaient été faites depuis que le sport a légalisé le professionnalisme et a rejoint Cardiff dans un transfert de 1,5 million de livres sterling en 2001.

Le changement était en partie motivé par le désir de jouer devant de grandes foules au niveau international après avoir vu 78000 fans à l’intérieur du Millennium Stadium for Wales ‘Test contre le Japon quelques jours à peine après avoir joué devant un peu plus de 1000 au Stradey Park de Llanelli contre le Liban dans le Coupe du monde de rugby à XV 2000.

Il ne faisait que trois matchs dans sa carrière syndicale lorsqu’il était choisi dans l’équipe pour affronter l’Argentine, bien qu’il admette maintenant qu’il ressentait une énorme pression en raison de la couverture médiatique intense et des attentes des fans passionnés gallois.

J’ai ressenti une énorme pression sur moi à l’époque et il m’a fallu environ six mois pour m’y habituer. Iestyn Harris à propos de son passage à l’union de rugby

«J’étais dans une station-service en train de remplir ma voiture et il y avait une vieille dame à côté de moi qui faisait de même», a déclaré Harris. «J’ai juste souri pour dire ‘bonjour’, elle a fait une double prise, s’est retournée et a dit: ‘Vous feriez mieux de valoir votre argent’.

« Environ trois jours plus tard, je jouais mon premier match pour le Pays de Galles et j’étais dans l’alignement et j’ai mon bras autour de Craig Quinnell qui mesure 1,80 mètre, et tout ce à quoi je pouvais penser était cette femme à la station-service.

« Cela en soi, la plus petite chose – j’ai ressenti une énorme pression à l’époque et il m’a fallu environ six mois pour m’y habituer. »

Une rencontre fortuite avec l’entraîneur-chef de Bradford, Brian Noble, lorsque les Bulls ont soulevé la Challenge Cup 2003 à Cardiff, lui a ouvert la voie pour revenir en championnat, rejetant l’opportunité de retourner à Leeds où Danny McGuire, Kevin Sinfield et Rob Burrow commençaient à faire. leur marque dans les moitiés.

Iestyn Harris a connu un retour réussi dans la ligue de rugby avec Bradford

Harris avait cependant beaucoup de talent avec lequel travailler chez Odsal, formant un partenariat de demi-arrière avec Paul Deacon et ayant la présence dévastatrice de Shontayne Hape et Lesley Vainikolo sur le bord gauche alors que l’équipe remportait la gloire de la Super League et du World Club Challenge en 2005 et 2006 respectivement.

« C’était une chimie différente avec moi et Bradford », a déclaré Harris. «C’était vraiment un grand changement vers le bord gauche parce que c’était notre force.

«Si vous avez cette frappe, vous voulez y aller rapidement et le nombre de fois où vous avez reçu un message de l’entraîneur qui était de donner le ballon à Lesley ou de donner le ballon à Shontayne.

« Une grande partie de mon rôle consistait à mettre en place les choses pour leur donner de l’espace avec Paul Deacon, et probablement les demi-arrières n’étaient pas les matchs dominants.

« Les Bulls étaient probablement à la hauteur de leurs pouvoirs … c’était super d’être impliqué et c’est triste que nous n’ayons pas ça dans notre jeu maintenant. »