IESF s’associe à Big Bang Media Ventures pour lancer le championnat Asia Open Esports

La Fédération internationale d’esports (IESF) s’est associée à l’Inde Big Bang Media Ventures (BBMVPL) pour lancer le premier championnat Asia Open Esports (Asia Open) du 30 janvier au 15 mars de l’année prochaine.

L’Asia Open, l’un des plus grands tournois d’esports jamais organisés, verra la participation de près de 40 pays d’Asie et du Moyen-Orient, offrant aux joueurs une plate-forme sans précédent pour concourir et créer des communautés à l’échelle internationale.

Organisé en ligne dans son édition inaugurale, l’événement mettra en vedette 4 grands titres d’esports, dont le jeu eFootball immensément populaire, PES. Engagé dans les principes de “l’esport pour tous”, l’Open d’Asie embrasse chaque joueur en proposant trois catégories basées sur les compétences ; amateurs, mid-core et professionnels.

Le président de l’IESF, Vlad Marinescu, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Big Bang Media Ventures (BBMVPL) pour « The IESF Asia Open Esports Games ». Ce championnat unique réaffirme notre engagement collectif à rendre l’esport vraiment immersif et inclusif et offre à chaque joueur l’opportunité de rivaliser avec les meilleurs. L’IESF est très enthousiasmé par les possibilités que cet événement pourrait créer même au-delà des régions dynamiques de l’Asie et du Moyen-Orient.”

Big Bang Media Venture appartient au célèbre producteur de Bollywood Madhu Mantena et au banquier et entrepreneur Ravneet Gill et cherchera à dominer un écosystème de divertissement et d’apprentissage à plusieurs traits d’union.

Madhu Mantena & Ravneet Gill ont déclaré : « Le jeu est l’une des mégatendances sociales et culturelles les plus importantes de tous les temps et nous sommes ravis d’avoir été choisis par l’IESF comme partenaires pour accueillir l’IESF Asia Open. L’Asie et le Moyen-Orient sont deux des régions d’esports les plus dynamiques et passionnées au monde et nous voulons créer un environnement de championnat compétitif, collaboratif et amusant. L’intention est autant de construire les champions de demain que de construire une communauté engagée sans frontières en généralisant l’esport. Compte tenu des références inégalées de BBMVPL dans la production de contenu de divertissement et l’éducation sportive et e-sport, nous voyons cela comme une opportunité de redéfinir le contenu de jeu et de dynamiser l’économie des créateurs.”

