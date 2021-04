Férocement dévoué à l’armée tchadienne, il a utilisé les richesses pétrolières du pays pour construire l’une des forces combattantes les plus accomplies d’Afrique centrale. Ils ont combattu des militants islamistes à travers le Sahel, y compris le groupe terroriste nigérian Boko Haram et la filiale régionale d’al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou AQMI. Et quand ils sont passés à l’offensive, ont dit des analystes politiques, il n’était pas inhabituel que M. Déby leur rende visite sur les lignes de front.

L’histoire continue sous la publicité

C’est là que M. Déby a été mortellement blessé, selon l’armée tchadienne. Le général Azem Bermandoa, porte-parole de l’armée, a déclaré dans un communiqué diffusé à la télévision d’État que M. Déby «avait pris son dernier souffle en défendant l’intégrité territoriale sur le champ de bataille». Il est décédé le 20 avril à 68 ans, le lendemain de l’annonce du vainqueur d’un sixième mandat à la suite d’une élection présidentielle contestée.

Les détails exacts de la mort de M. Déby restent obscurs. Sa campagne avait précédemment annoncé qu’il se rendait dans le nord du pays pour visiter les troupes tchadiennes combattant le Front for Change et Concord au Tchad, un groupe rebelle connu sous l’acronyme français FACT. Le communiqué de l’armée a indiqué que le pays serait dirigé pendant les 18 prochains mois par un conseil militaire de transition dirigé par le fils de M. Déby, le général Mahamat Kaka.

L’histoire continue sous la publicité

M. Déby était l’un des chefs d’État les plus anciens d’Afrique, un survivant politique dont le palais au sol de marbre à N’Djamena, la capitale, donnait sur l’un des pays les moins avancés du monde, un pays pauvre et enclavé d’environ 16 habitants. millions de personnes.

«Il est devenu un partenaire clé de la France et des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, mais il a gouverné d’une main de fer», a déclaré Judd Devermont, directeur du programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales. «Il a fait ses preuves en tant qu’homme fort africain qui a travaillé main dans la main avec l’Occident pour résoudre ces problèmes de sécurité plus larges», tout en faisant peu pour promouvoir la démocratie dans son pays.

Lorsque M. Déby a pris le pouvoir en décembre 1990, pénétrant dans la capitale dans une Mercedes noire sous les applaudissements de la foule, il a promis que son administration serait très différente de celle de son prédécesseur, le dictateur Hissène Habré, dont il avait précédemment servi comme chef de l’armée. Personnel.

L’histoire continue sous la publicité

«Le MPS veillera à ce que le Tchad devienne un pays démocratique», a-t-il déclaré à une radio française, faisant référence à son parti politique, le Mouvement patriotique du salut. «Je vais apporter des changements.»

Dans un entretien téléphonique, la politologue française et experte du Tchad, Marielle Debos, a déclaré que le gouvernement de M. Déby était répressif mais beaucoup moins impitoyable que celui de Habré, qui a ensuite été accusé de torture systématique et d’avoir tué jusqu’à 40 000 personnes. (En 2016, un tribunal international au Sénégal l’a reconnu coupable d’atteintes aux droits humains et a prononcé une peine d’emprisonnement à perpétuité.)

M. Déby a organisé les premières élections multipartites du pays, a déclaré Debos, au milieu d’une «vague de liberté, de démocratie et d’espoir en Afrique francophone». Des syndicats, des associations de la société civile et des stations de radio privées ont vu le jour. Des journalistes de journaux et de radio ont été parfois arrêtés pour avoir couvert le régime de manière critique, mais ont été envoyés en prison plutôt que tués. Les opposants politiques ont souvent été cooptés, se sont vu proposer des emplois dans le gouvernement.

L’histoire continue sous la publicité

«Il était vraiment un maître de la stratégie de division pour régner», a déclaré Debos, auteur de «Living by the Gun in Chad». «Le problème avec le Tchad est qu’il est vraiment difficile pour l’opposition civile de faire plus que simplement survivre.»

En période de mécontentement, le gouvernement a réduit le service Internet, bloquant notamment tous les médias sociaux pendant plus d’un an après avoir annoncé des réformes constitutionnelles en 2018 qui permettraient à M. Déby de rester au pouvoir jusqu’en 2033. Les critiques ont déclaré que la violence à motivation politique persistait également, notant la disparition en 2008 du chef de l’opposition Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui a été arrêté à son domicile à N’Djamena.

À l’approche des élections d’avril, le candidat de l’opposition Yaya Dillo – un ancien chef rebelle qui a déjà servi dans le gouvernement de M. Déby – a déclaré que sa mère, son fils et trois autres personnes avaient été tués lors d’un raid à son domicile par les forces de sécurité. Un communiqué du gouvernement a déclaré que l’opération de type commando était une tentative d’arrêter Dillo, qui n’aurait pas répondu à deux convocations judiciaires. Plusieurs candidats de l’opposition ont quitté la course présidentielle pour protester contre l’attaque.

L’histoire continue sous la publicité

M. Déby a maintenu la posture d’un homme fort militaire tout en insistant sur le fait qu’il croyait aux élections ouvertes. Son armée était parfois soutenue par les Français, qui ont dirigé leur opération antiterroriste régionale à N’Djamena et ont dépêché des avions de combat pour frapper une colonne rebelle qui se serait dirigée vers la capitale en 2019.

L’avancée des rebelles cette année-là a été l’une des nombreuses tentatives de révolte auxquelles a été confronté M. Déby, qui a survécu à une attaque contre la capitale en 2006, lorsque plusieurs de ses oncles et neveux ont rejoint un groupe séparatiste de généraux, et de nouveau en 2008, lorsque les insurgés ont encerclé le palais présidentiel avant d’être repoussé.

En regardant en arrière sur l’histoire du Tchad des coups d’État et des révoltes postcoloniales, il pourrait être timide. «Malheureusement», a-t-il déclaré au New York Times en 2015, «nous avons connu de nombreuses aventures dans ce pays.»

Selon de nombreux témoignages, Idriss Déby Itno est né à Fada, alors un village poussiéreux du nord-est du Tchad, en 1952. Son père était éleveur et la famille faisait partie de l’ethnie Zaghawa, une minorité dans le pays qui est arrivé au pouvoir avec avec M. Déby.

L’histoire continue sous la publicité

Il est allé à l’école d’officier de N’Djamena avant de se rendre en France, où il a obtenu une licence de pilote au milieu des années 1970. De retour au Tchad, il a rejoint l’armée rebelle qui a permis à Habré de prendre le pouvoir en 1982, et est devenu une sorte de héros national après avoir combattu avec succès les forces libyennes qui avaient traversé le nord du Tchad. Les journaux français l’appelaient le «cow-boy du désert».

M. Déby a ensuite été conseiller à la défense sous Habré avant de fuir le pays en 1989 au milieu d’accusations selon lesquelles il complotait un coup d’État. Se rendant au Soudan, il a formé son parti politique, MPS, puis a obtenu des armes de la Libye – son ancien ennemi – qui ont aidé ses soldats à renverser le gouvernement de Habré en seulement trois semaines.

Après une période de «transition» de six ans, il a été élu président en 1996. À partir du début des années 2000, il a été confronté à une crise humanitaire lorsque plusieurs centaines de milliers de réfugiés ont traversé la frontière depuis la région du Darfour, à l’est du Soudan. Ils ont ensuite été suivis par des réfugiés fuyant le conflit en République centrafricaine au sud et au Nigéria à l’ouest, où Boko Haram demeure une menace pour la sécurité autour du lac Tchad.

L’histoire continue sous la publicité

M. Déby a été confronté à une foule de défis supplémentaires, notamment l’évolution des régimes de pluie et des sécheresses fréquentes causées par le changement climatique. Environ les deux tiers des Tchadiens vivent dans une pauvreté extrême, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Mais les initiatives de développement sont souvent passées au second plan devant l’armée sous M. Déby, dont le gouvernement a récolté des milliards de dollars de revenus pétroliers grâce à un oléoduc d’environ 4 milliards de dollars construit avec un financement de la Banque mondiale et d’un consortium de sociétés pétrolières dirigé par ExxonMobil. M. Déby avait accepté d’investir la plupart des revenus dans des projets de santé, d’éducation et d’infrastructure et a stupéfié ses partenaires de la Banque mondiale en 2000 en déclarant qu’il avait utilisé près de 4,5 millions de dollars des premières recettes pétrolières du Tchad pour acheter des armes.

M. Déby avait plusieurs épouses, dont la première dame Hinda Déby Itno et Amani Musa Hilal, la fille d’un chef de milice soudanais. Il a eu au moins 10 enfants, dont son fils Brahim, tué à Paris en 2007. Les informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

L’histoire continue sous la publicité