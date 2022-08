Idris Elba révèle que sa fille a auditionné pour jouer sa fille dans “Beast”

Maintenant Idris…

Papa adoré Idris Elbe a haussé les sourcils lors d’une interview avec ‘The Breakfast Club’ où il a révélé que sa fille de 20 ans Île d’Elbe a auditionné pour jouer sa fille dans Action-Thriller ‘Beast’ mais n’a finalement pas décroché le rôle.

“Elle veut être actrice et elle a auditionné”, a déclaré Elba. «Et vous savez, cela s’est finalement joué à la chimie. Vous savez, ma fille, elle était géniale, mais la relation dans le film et la relation avec ma fille étaient – la chimie n’était pas bonne pour le film, assez bizarrement. Ma fille ne m’a pas parlé pendant environ trois semaines.

Producteur “bête” Emballeur est intervenu en disant que la fille d’Elbe était “très bonne” lors de l’audition et “très proche” de décrocher le rôle avant d’ajouter : “Idris a raison, certaines des nuances de cette relation réelle ne se traduisent parfois pas à l’écran. ”

Iyana Halley joue la fille de 18 ans d’Elbe, Meredith, et Léa Sava Jeffries joue sa fille de 13 ans, Norah.

Naturellement, certains utilisateurs de Twitter se sont demandé pourquoi Elba partagerait cette information potentiellement humiliante tandis que d’autres l’ont applaudi pour ne pas avoir cédé au népotisme.

Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs qu’Isan a un bel avenir à Hollywood à seulement 20 ans.

Dans “Beast”, Idris Elba joue le rôle du Dr Nate Daniels, un mari récemment veuf qui retourne en Afrique du Sud où il a rencontré sa femme pour la première fois lors d’un voyage prévu de longue date avec leurs filles dans une réserve de gibier gérée par Martin Battles (Sharlto Copley)–un vieil ami de la famille et biologiste de la faune.

Mais ce qui commence comme un voyage de guérison se transforme en une redoutable lutte pour la survie lorsqu’un lion féroce (qui a survécu à des braconniers assoiffés de sang et voit maintenant tous les humains comme l’ennemi) commence à les traquer.

Jetez un coup d’œil à la bande-annonce palpitante ci-dessous :

Du cinéaste viscéral Baltasar Kormákur– le réalisateur de « Everest » et Universal Pictures « 2 Guns » et « Contraband », « Beast » est produit par Will Packer – le producteur à succès de « Girls Trip », de la franchise « Ride Along » et de 10 films qui ont a ouvert le n ° 1 au box-office américain avec “Night School”, “No Good Deed” et “Think Like a Man”.

‘Beast’ est maintenant à l’affiche partout dans les cinémas !